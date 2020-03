Sharp va acquérir 66% de NDS (NEC Display Solutions) et formera une coentreprise pour commercialiser les produits d’affichage de ce dernier avec les siens. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

NDS fabrique des écrans LCD, des projecteurs professionnels et des solutions de cinéma numérique. De son côté, Sharp fabrique des écrans professionnels et commerciaux, et développe des technologies avancées comme les moniteurs 8K-Ultra Haute Définition. Cette activité représente environ 30% de ses ventes.

« La coentreprise entre Sharp et NEC Display Solutions apportera encore plus de valeur et d’avantages aux clients et partenaires en étendant nos portefeuilles de produits de pointe ainsi qu’une gamme d’offres de services professionnels », explique dans un communiqué commun le président de NDS, Hisatsugu Nakatani. « Sharp et NEC Display Solutions suivent la même approche stratégique pour l’avenir des solutions visuelles, en se concentrant sur une satisfaction client supérieure permise par des produits de haute qualité, l’excellence du leadership commercial et l’établissement de relations durables. »

De son côté, le directeur général exécutif de Sharp et président de la BU Business Solutions, Fujikazu Nakayama, estime que la combinaison des forces de Sharp et de NDS est mutuellement complémentaire. « Nous prévoyons que cet accord se traduira par un large éventail de synergies, y compris des économies d’échelle et une expansion commerciale dans de nouvelles catégories, y compris un écosystème 8K+5G. Sharp estime que le développement de NDS en tant que coentreprise avec NEC contribuera à la croissance de activité en renforçant notre activité BtoB et en augmentant nos ventes. »

La coentreprise continuera de fournir des produits de marque NEC. NEC commercialisera les produits et solutions de la coentreprise dans le monde entier. Le transfert devrait être conclu le 1er juillet.

Contrôlé par le groupe taïwanais Hon Hai/Foxconn, qui l’avait sauvé de la faillite en 2016, Sharp a envisagé récemment de scinder son activité d’écrans LCD en vue de l’introduire séparément en Bourse afin de lever des fonds. Au cours des neuf premiers mois de son exercice 2019/20 (avril-décembre 2019), le fabricant japonais a réalisé un chiffre d’affaires de 1.755,6 milliards de yens (14,7 milliards d’euros), en baisse de 0,9% sur un an et généré bénéfice net de 52,4 milliards de yens (437 millions d’euros), en recul de 16,9% sur un an.