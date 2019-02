L’onde de choc liée à l’abandon du marché grand public il y a trois ans a été terrible pour la division PC de Toshiba France qui a perdu les deux tiers de ses clients depuis lors. Mais, sous l’impulsion de son nouvel actionnaire, Sharp, qui a racheté 80% du capital en octobre dernier, et fort d’une stratégie renouvelée, l’entité PC B2B de Toshiba, désormais autonome et rebaptisée Toshiba Client Solutions Europe (TCSE), se lance à la reconquête du marché.

Illustration de ce nouveau départ, TCSE a quitté son siège historique de Puteaux pour s’installer sur un plateau de 450 m² au huitième étage de la tour Eqho à La Défense (l’ancienne tour IBM Descartes). L’équipe, désormais réduite à une trentaine de personnes, conserve néanmoins son implantation régionale via sa force de vente terrain. Et elle reste pilotée par William Biotteau, nommé directeur général France de TCSE.

Pour reconquérir ses clients, Toshiba va pouvoir compter sur le renouvellement de sa gamme. Vieillissante, celle-ci s’appuyait sur les mêmes châssis depuis cinq ans. La régénération a démarré l’année dernière avec la sortie de la série X, une gamme d’ultraportables haut de gamme – positionnés sur le segment dit ultimate – qui associe finesse, légèreté, performance et autonomie. Les autres segments de la gamme devraient suivre cette année. En tant que filiale de Sharp, lui-même détenu à 66% par Foxconn, plus grand fabricant mondial de produits électroniques, le constructeur espère rapidement gagner en compétitivité sur les prix d’achat de ses composants.

En complément de ses PC portables professionnels vendus en mode transactionnel, Toshiba mise sur l’essor de son offre de PC sous forme d’abonnement, le Pack Pro Connect, et sur sa solution de lunettes intelligentes connectées, DynaEdge. Lancée sur l’IT Partners 2017, la première n’a pas encore décollé. Mais Toshiba a bon espoir de la voir monter en puissance cette année, grâce notamment à la mise en œuvre d’un portail de souscription qui permet d’élaborer des contrats à la carte prêts à souscrire en moins de sept minutes et d’y associer des périphériques et des services additionnels.

Quatre magasins Bureau Valley testeront l’offre à partir du mois de mars et Toshiba est en discussions avec plusieurs enseignes de grande distribution ciblant les professionnels susceptibles d’emboîter le pas à Bureau Valley. La marque espère que ses revendeurs traditionnels – elle en adresse encore environ 400 chaque mois – saura s’approprier cette offre de services.

Pack Pro Connect semble en tout fortement intéresser les petits prestataires de services, bien introduits auprès des TPE et des professions libérales que cible cette offre. Toshiba a pu le vérifier auprès d’un échantillon d’une cinquantaine d’entre qu’il a démarché au cours des derniers mois. Conscient que ces petits prestataires passent aujourd’hui complètement sous le radar des grossistes, William Biotteau a décidé de leur concocter une extension du programme partenaires TCSE, qui leur permettra de bénéficier de cotations spécifiques sur les PC et d’avoir accès à son portail de souscription ainsi qu’à la possibilité d’intégrer leurs services aux contrats de location qu’ils feront souscrire à leurs clients.

Son offre de lunettes intelligentes, sortie mi-2018, devrait quant à elle permettre à Toshiba Client Solutions d’adresser de nouveaux marchés : notamment dans les secteurs de la logistique, des chaînes de production, et de la maintenance industrielle. Reliées à un petit boîtier de type NUC sous Windows, ces lunettes permettent de bénéficier d’un affichage tout en gardant la tête haute et les mains libre. Elles ouvrent la voie à des applications de type maintenance à distance, préparation de commandes augmentée, contrôle de chaîne de production… avec des ISV tels que Ubimax, Timer Pro, ou en France, AMA, Picomto ou Diota.