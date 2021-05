Au cours de son trimestre clos le 31 mars dernier, Fortinet a enregistré un chiffre d’affaires de 710,3 millions de dollars, en hausse de 23% par rapport aux 577,7 millions de dollars générés un an plus tôt, dépassant ainsi les 680,8 millions de dollars attendus par Seeking Alpha. La facturation a atteint 850,6 millions de dollars, en hausse de 27% d’un exercice à l’autre. Le bénéfice net a s’est établi à 107,2 millions de dollars, ou 0,64 dollar par action, en hausse de 2,5% comparé aux 104,6 millions de dollars, ou 0,60 dollar par action, enregistrés un an plus tôt. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net était de 135,6 millions de dollars, ou 0,81 dollar par action diluée, en croissance de 29% comparé à 105,1 millions de dollars, ou 0,60 dollar par action, au premier trimestre 2020. Seeking Alpha s’attendait à un bénéfice par action non-GAAP de 0,74 dollar.

Les ventes de services ont atteint 469,6 millions de dollars, contre 447,8 millions de dollars un an auparavant. Les ventes de produits ont quant à elles bondi à 240,7 millions de dollars, contre à 192,3 millions de dollars l’an dernier.

Pour le trimestre en cours, la firme de Sunnyvale prévoit un chiffre d’affaires compris entre 733 et 747 millions de dollars, ainsi qu’à un bénéfice par action non-GAAP compris entre 0,83 dollar et 0,88 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice,elle s’attend à un chiffre d’affaires de 3.080 milliards de dollars à 3,13 milliards de dollars ainsi qu’à un bénéfice net par action non-GAAP compris entre 3,65 dollars et 3,80 dollars.

« Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d’affaires et de la facturation au premier trimestre, tout en investissant pour accroître notre part de marché dans nos activités existantes et stimuler la croissance dans de nouveaux domaines de produits tels que la 5G, le SASE et le SD-WAN », explique dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de Fortinet. « La plateforme de produits de sécurité, sur site et dans le cloud, de Fortinet trouve un écho auprès de nouveaux clients et des existants, ce qui est confirmé par notre plus forte croissance trimestrielle du chiffre d’affaires produit en cinq ans. Avec une bonne visibilité et une forte dynamique commerciale, nous sommes heureux d’augmenter nos prévisions pour l’ensemble de l’année. »

S’exprimant au cours de la présentation des résultats trimestriels aux analystes (à laquelle participaient nos confrères de CRN, qui rapportent l’information), Ken Xie a expliqué que la plateforme de cybersécurité Fortinet Security Fabric, permettant l’intégration de solutions de partenaires, se développait plus vite que l’activité pare-feux Fortigate et que cette tendance allait se poursuivre. Les activités hors pare-feux ont ainsi bondi de 40% en un an et représentent désormais 31% des revenus de la société. De son côté, le directeur financier a indiqué que contrairement à ses prévisions, la plateforme Fortinet Security Fabric n’intéressait pas essentiellement des PME mais également de grandes entreprises déjà utilisatrices de Fortigate.