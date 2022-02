La croissance du spécialiste de la sécurité a nettement accéléré au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’exercice 2021. Les ventes de ses pare-feux Fortigate progressent fortement (122 contrats supérieurs à 1M$ au T4 contre 68 un an plus tôt) et tirent celles de ses autres produits et services de cybersécurité.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a ainsi grimpé de 28,8% en année glissante pour atteindre 963,6 millions de dollars, dont 584,7 millions de dollars tirés des ventes de services (+27,2%) et 378,9 millions des produits (+31,4%). La facturation bondit de 35,9% à 1,3 milliard de dollars.

Le bénéfice opérationnel non GAAP s’établit à 274,7 millions de dollars, soit une marge de 28,5%. En croissance de 24% sur un an, le bénéfice net GAAP atteint 146,7 millions de dollars ou 1,19 dollar par action diluée. Fortinet dépasse les prévisions des analystes qui attendaient un chiffre d’affaires 961,5 millions de dollars et un bpa de 1,15 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, les recettes sont de 3,34 milliards de dollars, en hausse de 28,8% d’une année sur l’autre, dont 2 milliards de dollars tirés des ventes de services (+24,4%) et 1,2 milliard des ventes de produits (+36,9%). La facturation grimpe de 35,3% à 4,1 milliards de dollars. Le bénéfice net progresse de 24,2% à 606,8 millions de dollars, soit 3,63 dollars par action diluée.

« Notre performance en 2021 a été stimulée par une demande accrue pour nos solutions de cybersécurité et une exécution exceptionnelle de la part de nos équipes mondiales d’opérations et de ventes, ainsi que par l’excellent soutien de nos partenaires de distribution et distributeurs », s’est félicité dans un communiqué le PDG de Fortinet Ken Xie.

« La croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée à 29 % en 2021, après trois années consécutives à 20 %. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation se sont élevés à 1,5 milliard de dollars et les flux de trésorerie disponibles ont atteint un niveau record de 1,2 milliard de dollars pour l’année », a-t-il précisé.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars, Fortinet s’attend à un bénéfice net non GaaP de 0,75 à 0,80 dollar par action pour un chiffre d’affaires compris entre 865 et 895 millions de dollars. Les analystes attendent un bpa de 0,94 dollar et un chiffre d’affaires de 873,3 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires est attendu entre 4,2 et 4,3 milliards de dollars avec un bpa non Gaap compris en 4,8 et 5 dollars.

Ken Xie se montre confiant sur les perspectives à moyen terme : « Compte tenu de notre solide portefeuille et de notre solide dynamique commerciale, nous prévoyons plusieurs années supplémentaires de croissance solide, car Fortinet est bien positionné pour saisir notre opportunité de marché de 174 milliards de dollars » a-t-il déclaré.