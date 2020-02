La croissance à deux chiffres se poursuit chez Fortinet. A l’issue du quatrième trimestre clos le 31 décembre, le spécialiste de la cybersécurité a engrangé un chiffre d’affaires de 614,4 millions de dollars, en hausse de 21% sur un an. Les revenus tirés des produits se sont établis à 238,8 millions de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport 200,8 millions de dollars au même trimestre en 2018. Le chiffre d’affaires des services a quant à lui grimpé de 23% à 375,6 millions de dollars, contre 306,2 millions de dollars un an plus tôt. Le total des facturations a atteint 802,3 millions de dollars, en hausse de 24% d’un exercice à l’autre. Le résultat net GAAP s’est établi à 115,2 millions de dollars, soit 0,66 dollar dilué par action. Il était de 182,6 millions de dollars pour le même trimestre en 2018, soit 1,04 dollar dilué par action.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total était de 2,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à 1,80 milliard de dollars en 2018. Les revenus de produits se sont élevés à 788,5 millions de dollars, soit une progression de 17% par rapport à 674,4 millions de dollars en 2018. La facturation totale a atteint 2,60 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à 2,15 milliards de dollars en 2018. Le bénéfice net GAAP était de 326,5 millions de dollars, soit 1,87 dollar dilué par action, contre 332,2 millions de dollars soit 1,91 dollar dilué par action en 2018.

Pour le premier trimestre 2020, la firme de Sunnyvale table sur des revenus de l’ordre de 555 millions de dollars à 565 millions de dollars, des facturations de l’ordre de 635 millions à 655 millions de dollars et sur un bénéfice net dilué par action non-GAAP compris entre 0,50 dollar et 0,52 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, Fortinet prévoit des revenus compris entre 2,525 milliards et 2,555 milliards de dollars, des facturations comprises entre 3,025 milliards et 3,075 milliards de dollars, et un bénéfice net dilué par action non-GAAP se situant entre 2,70 dollars et 2,73 dollars.

« Notre architecture avancée avec la technologie propriétaire SPU nous donne un avantage de capacité significatif sur nos concurrents, comme l’indiquent nos notes de calcul de sécurité, et nous permet d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à nos produits. La forte croissance de notre chiffre d’affaires au quatrième trimestre est due à notre capacité à inclure dans nos produits des fonctionnalités de sécurité et de réseau de pointe, notamment le SD-WAN », explique dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de l’entreprise « Nous nous efforçons de continuer à gagner des parts de marché en investissant dans la sécurité des réseaux, dans le développement de notre plate-forme Security Fabric et dans les innovations dans les domaines de la sécurité 5G, de l’IdO, des périphéries et du cloud ».