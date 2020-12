A la fin de l’été, Patrick Drahi souhaitait acquérir la participation de 22,4% dans Altice Europe qu’il né détenait pas pour 4,11 euros par action, soit un montant total de 2,5 milliards d’euros. Ce prix représentait alors une prime de 23,8% par rapport au prix de clôture du 10 septembre. Il va finalement débourser 5,35 euros par action, ce qui représente une prime de 61% par rapport à ce même cours du 10 septembre. Cela valorise Altice Europe à 5,7 milliards d’euros, contre 4,9 milliards d’euros précédemment rapporte Bloomberg qui précise que cette annonce a fait grimper le cours de 23% à 5,34 euros à la bourse d’Amsterdam ce mercredi matin.

Ce n’est certes pas par gaieté de cœur que l’homme d’affaires franco-israélien va débourser plus que ce qu’il avait espéré. C’est face à l’hostilité d’un groupe d’actionnaires qu’il a revu son offre. Parmi eux, Lucerne Capital, un investisseur américain comme son nom ne l’indique pas, avait fortement manifesté son approbation dans un communiqué. « Monsieur Drahi utilise la baisse temporaire du cours de l’action, causée par le Covid-19, pour débloquer pour lui-même et pour d’autres l’énorme potentiel de hausse de valeur avec une exposition aux actions uniquement, au détriment des actionnaires minoritaires », précisait le document. Le fonds spéculatif a par ailleursdéposé une plainte devant la Chambre des entreprises de la Cour d’appel d’Amsterdam le 7 décembre dernier, faisant valoir que l’offre sous-estimait la valeur de la société de télécommunications et de médias. D’autres investisseurs : Sessa Capital, LB Partners et Winterbrook Global Opportunities Fund avaient également demandé une enquête. La chambre devait examiner leur requête le 23 décembre.

Cette nouvelle offre a été acceptée par un groupe d’actionnaires représentant environ 9,1% du capital se félicite Altice Europe dans un communiqué. La liste de ces investisseurs contient le nom des quatre récalcitrants qui ont donc retiré leur plainte. Un choix sans doute difficile pour Lucerne Capital, dont le fondateur Pieter Taselaar avait déclaré l’an dernier que l’action Altice Europe pouvait « plus que tripler à 15 euros ».

Drahi Next Private, le véhicule d’investissement personnel de Patrick Drahi, va donc pouvoir lancer son OPA en toute tranquillité. Le milliardaire a aussi désormais l’esprit plus tranquille pour se concentrer davantage sur son entreprise de télécommunications américaine en pleine croissance.