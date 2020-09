Patrick Drahi veut reprendre la main sur Altice Europe. Propriétaire de 77,6% du capital, le milliardaire franco-israélien va lancer une OPA sur les 22,4% restant, côtés à la bourse d’Amsterdam. Il propose un prix de 4,11 euros par action entièrement versés en numéraire, soit un montant total de 2,5 milliards d’euros, indique un communiqué de la maison-mère de SFR. Ce prix représente une prime de 23,8% par rapport au prix de clôture du 10 septembre et un bonus d’environ 16,5% sur le prix moyen pondéré par les volumes des 180 derniers jours. L’opération valorise Altice Europe à environ 5,0 milliards d’euros.

Le titre, qui avait clôturé la séance de jeudi au prix de 3,32 euros, gagnait 24,48% à l’heure où nous mettons cet article en ligne.

« L’opération proposée annoncée aujourd’hui ouvrira un nouveau et passionnant chapitre pour Altice Europe et nos actionnaires. À la suite de la réorganisation du groupe en 2018, Altice Europe a réalisé avec succès sa stratégie de redressement opérationnel et financier. Sur la même période, Altice Europe a réalisé des progrès remarquables dans la simplification et le renforcement de sa structure de capital diversifiée », explique Patrick Drahi, dans un communiqué. « La structure de propriété proposée va permettre de renforcer l’attention sur l’exécution de notre stratégie sur le long terme et souligne ma confiance et ma conviction dans les perspectives d’Altice Europe. »

L’homme d’affaires doit prochainement soumettre son offre à l’Autorité des marchés financiers. Le retrait de la bourse devrait intervenir « le plus tôt possible » indique le communiqué qui promet qu’aucune réduction des effectifs n’est prévue à cette occasion.