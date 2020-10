Un actionnaire d’Altice s’oppose au rachat du solde du capital du groupe par Patrick Drahi rapporte Bloomberg. Dans une lettre adressée au conseil d’administration d’Altice, le fonds spéculatif Lucerne Capital affirme que le magnat des télécoms sous-valorise l’entreprise.

Propriétaire de 77,6% du capital, Patrick Drahi a annoncé le 11 septembre dernier une OPA sur les 22,4% restant. Il propose via son véhicule financier Next Private un prix de 4,11 euros par action entièrement versés en numéraire, soit un montant total de 2,5 milliards d’euros. Ce prix représente une prime de 23,8% par rapport au prix de clôture du 10 septembre et un bonus d’environ 16,5% sur le prix moyen pondéré par les volumes des 180 derniers jours. Cela valorise Altice Europe à environ 4,9 milliards d’euros.

L’offre représente une « décote significative » par rapport aux actions et vise à évincer les investisseurs minoritaires indique le hedge fund dans sa lettre. « Monsieur Drahi utilise la baisse temporaire du cours de l’action, causée par le Covid-19, pour débloquer pour lui-même et pour d’autres l’énorme potentiel de hausse de valeur avec une exposition aux actions uniquement, au détriment des actionnaires minoritaires », précise Lucerne Capital. Basé à Greenwich dans le Connecticut, ce dernier représente des fonds détenant des actions Altice Europe pour environ 94 millions d’euros.

« L’action pourrait plus que tripler à 15 euros », avait déclaré en novembre 2019 le fondateur de Lucerne Capital Pieter Taselaar, rapporte Bloomberg. « Après cinq ans de guerres des prix sur le marché français des télécommunications, tous les acteurs sont de plus en plus raisonnables concernant la tarification », avait-il ajouté.