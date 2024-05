OpenText a finalisé un accord pour acheter la plate-forme gérée de détection et de réponse (MDR) Pillr au fournisseur de services de sécurité gérés étatsunien Novacast. Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué mais le géant canadien de la gestion des informations d’entreprise a indiqué qu’elle n’aura pas d’impact significatif sur ses résultats financiers. Elle lui permet en revanche de renforcer son empreinte auprès des fournisseurs de services gérés (MSP).

« La combinaison de la plate-forme Pillr avec nos offres existantes de détection des menaces renforce la position d’OpenText sur le marché de la cybersécurité et renforce notre engagement envers nos partenaires et clients PME », a commenté dans un communique Mark Barrenechea, PDG et directeur technique d’OpenText.

Dans un entretien accordé à ChannelFutures, OpenText a indiqué desservir plus de 23.000 MSP. « Alors que les menaces de ransomware ont augmenté de 96 % depuis le début de l’année 2024, les organisations ont tout simplement jeté l’éponge sur leur capacité à faire face à ces risques par elles-mêmes », a déclaré Geoff Bibby, vice-président en charge de la stratégie chez OpenText Cybersecurity.

« Cette acquisition est un rappel clé de la raison pour laquelle les services de sécurité gérés sont actuellement le domaine de croissance n°1 en matière de cybersécurité, et que le MDR est également le domaine de croissance le plus important dans ce secteur pour aider à combler cette lacune ».

La cybersécurité est l’un des quatre piliers de l’offre d’OpenText avec l’expérience numérique, les services de contenu et les réseaux d’entreprise. En 2022, l’éditeur avait racheté le spécialiste britannique Micro Focus pour 6 milliards de dollars, après s’être déjà renforcé avec l’acquisition de Carbonite (protection de données) pour 1,9 milliard de dollars en 2019 et de Zix (chiffrement des emails) pour plus de 800 millions de dollars en 2021.

Sur son dernier trimestre fiscal clos fin mars, OpenText a publié un chiffre d’affaires de 1,44 milliard de dollars, en hausse de 16% et bénéfice net de 98 millions de dollars.