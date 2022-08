L’éditeur canadien OpenText annonce son intention d’acquérir l’éditeur britannique en cybersécurité Micro Focus pour la somme de 6 milliards de dollars environ.

Si la transaction est finalisée comme prévu au printemps 2023, OpenText deviendra l’une des plus grandes entreprises de logiciels et de cloud au monde, avec un revenu annuel d’environ 6,2 milliards de dollars, selon son PDG et directeur technique Mark Barrenechea. « Micro Focus apporte à OpenText des revenus et une échelle opérationnelle significatifs, avec un marché combiné de 170 milliards de dollars. OpenText bénéficiera de l’OpenText Business System pour obtenir des opérations plus solides et des flux de trésorerie importants tandis que les clients de Micro Focus bénéficieront des clouds privés et publics d’OpenText », énonce-t-il dans un communiqué.

OpenText revendique à présent un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars sur l’exercice 2022, dont 1,5 milliard de dollars dans le cloud, 1,3 milliard de dollars pour le support client, 350 millions de dollars avec les licences et 270 millions de dollars pour les services professionnels. L’éditeur se concentre dans quatre domaines : ‘l’expérience numérique’ (28% de son chiffre d’affaires), les services de contenu (26%), les réseaux d’entreprise (24%) et la sécurité (22%). Son siège social est situé à Waterloo, dans l’Ontario.

Fondée à Newbury au Royaume Uni en 1976, Micro Focus revendique pour sa part un CA annuel de 2,7 milliards de dollars, dont 1,7 milliard de dollars dans la maintenance, 136 millions de dollars dans le SaaS, 169 millions de dollars pour le conseil et 656 millions de dollars avec les licences. L’offre de la société se diversifie dans sept domaines : les opérations informatiques (36% du CA), le développement applicatif (18%), le stockage et le contenu (16%), la sécurité (14%), l’infrastructure des applications (7%), les plateformes analytiques et Big Data (6%) et la gestion de portefeuille logiciel (4%).

Les deux entreprises estiment avoir pour clientes près de cent des plus grandes entreprises dans le monde.

Pour mémoire, en novembre dernier, OpenText annonçait son projet d’acquérir l’éditeur de cryptage d’emails Zix pour 860 millions de dollars. Deux ans plus tôt, elle avait acquis Carbonite, un développeur de technologies de protection des données cloud pour 1,42 milliard de dollars, ce qui avait donné lieu à une restructuration et des licenciements.