Le spécialiste canadien de la gestion des informations d’entreprise OpenText annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Zix, fournisseur de solutions cloud de sécurité des e-mails. Pour cette offre publique d’achat, Open Text versera 8,5 dollars par action en espèces, dans le cadre d’un accord évalué à 860 millions de dollars, dette comprise.

Zix, entreprise cotée au Nasdaq, est spécialisée dans la protection et le chiffrement des e-mails mais assure plus largement une protection pour les environnements SaaS des PME tant pour la sauvegarde, que pour le partage de fichiers et le travail collaboratif (Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox…).

« Nous avons l’intention d’intégrer les produits Carbonite-Webroot et Zix pour créer une plate-forme puissante dédiée aux PME pour la protection des données, la gestion des menaces, la sécurité des e-mails et les solutions de conformité », a déclaré dans un comminiqué le PDG d’OpenText Mark Barrenechea.

Fournisseur de solutions de sauvegarde cloud, Carbonite avait fait l’acquisition du spécialiste de la sécurité des terminaux Webroot, avant d’être racheté par OpenText en 2019 pour 1,4 milliard de dollars.

Les solutions Carbonite-Webroot et Zix se recoupent partiellement mais vont surtout permettent à OpenText d’étendre sa base de clientèle sur le segment des PME et son écosystème de distribution. « Zix approfondira notre relation technologique et de commercialisation avec Microsoft. En outre, Zix apportera environ 5 600 MSP à Open Text et créera d’importantes opportunités de vente croisée dans les clouds OpenText et Zix », a précisé Mark Barrenechea.

Autre avantage de cette acquisition pour OpenText, elle va lui permettre de développer ses revenus cloud et la part de ses revenus récurrents annuels (ARR). Zix a réalisé un chiffre d’affaires de 218 millions de dollars sur son exercice 2020. Enfin, le Canadien étoffe son portfolio de solutions sur le marché en plein essor de la cybersécurité, en mettant la main sur l’un des prometteurs concurrents de Mimecast et Proofpoint.