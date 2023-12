Nutanix démarre solidement son exercice 2024 en publiant des résultats supérieurs à ses prévisions. Sur le premier trimestre clos fin octobre, son chiffre d’affaires progresse de 18% à 511 millions de dollars, contre 495 à 505 millions de dollars attendus. Un niveau légèrement supérieur à la croissance de 17,7% enregistrée sur l’exercice 2023. Une performance d’autant plus remarquée que ces dernières semaines de grands groupes tels que Dell ou HPE ont présenté des résultats en net repli.

« Nous avons réalisé une solide performance financière au premier trimestre dans un contexte macroéconomique incertain, reflétant la valeur que nos clients voient dans la plateforme cloud Nutanix et la solidité de notre modèle commercial d’abonnement », a commenté le PDG Rajiv Ramaswami dans un communiqué.

Cette bonne dynamique du modèle d’abonnement se traduit par une hausse de 30% des revenus récurrents annuels (ARR) à 1,66 milliard de dollars. De plus Nutanix a presque effacé sa perte nette qui est passée en glissement annuel de 80,7 à 5,7 millions de dollars.

Si les inquiétudes actuelles autour du rachat de VMware peuvent jouer en faveur de Nutanix, il faudra attendre le moment où les clients renouvellent leurs licences pour en observer les effets. Devant les analystes, Rajiv Ramaswami a plutôt attribué les bons trimestriels à l’adoption de produits de portefeuille supplémentaires chez les clients existants, avec par exemple l’adoption par un grand client de la nouvelle solution GPT-in-a-Box pour le déploiement de l’IA. Il a également évoqué les débuts encourageants du partenariat avec Cisco et de leur offre HCI commune.

Nutanix se montre optimiste sur ses perspectives avec un chiffre d’affaires attendu entre 545 et 555 millions de dollars au second trimestre, supérieur à la prévision de 541,71 millions de Wall Street. Sur l’ensemble de l’exercice, l’entreprise devrait dépasser pour la première fois les deux milliards de dollars de revenus, avec un chiffre d’affaires attendu entre 2,10 et 2,12 milliards de dollars.