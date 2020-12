C’est un joli coup pour Nutanix. Le spécialiste de l’hyperconvergence vient en effet de débaucher Rajiv Ramaswami pour remplacer son CEO et cofondateur, Dheeraj Pandey. Rajiv Ramaswami, qui a pris ses fonctions le 9 décembre et rejoindra le conseil d’administration le 14 décembre était jusqu’à présent le patron du cloud chez VMware. Ce « transfert » est une surprise quand on sait que les deux entreprises concurrentes se sont souvent déchirées, souvent par communiqués de presse. En septembre, Dheeraj Pandey avait ainsi contesté une étude d’IDC qui avait classé Nutanix à la deuxième place du marché mondial des logiciels hyperconvergés en termes de part de marché derrière VMware. « Nous attendons avec impatience qu’IDC revoie sa perception du logiciel, ce qui démontrera que Nutanix est le leader incontesté du marché du HCI défini par logiciel », avait-il expliqué à CRN. VMware et Nutanix ne s’affrontent pas uniquement sur le marché des logiciels d’infrastructure hyperconvergée, mais aussi sur ceux de la gestion du cloud hybride et des hyperviseurs.

Ce qui surprend dans cette arrivée, c’est notamment l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail liant Rajiv Ramaswami à VMware. Interrogée sur le départ de son Chief Operating Officer, Products and Cloud Services par nos confrères, la filiale de Dell a répondu que ce dernier « avait pris une décision de carrière personnelle de quitter l’entreprise à compter du 7 décembre ». « Nous remercions Rajiv pour sa passion et son engagement et nous lui souhaitons bonne chance », a-t-elle ajouté.

« Je suis ravi de rejoindre Nutanix en cette période de transformation pour l’entreprise et l’industrie », a indiqué de son côté l’intéressé dans un communiqué de son nouvel employeur. « J’admire depuis longtemps Nutanix en tant que concurrent redoutable, pionnier des solutions d’infrastructure hyperconvergées et leader des logiciels de cloud computing. »

Dheeraj Pandey, qui quittera le 14 décembre le conseil d’administration de la société qu’il a créée ne cache pas sa satisfaction. « Rajiv est le bon dirigeant au bon moment », s’est-il félicité,

Rajiv Ramaswami a derrière lui 30 années d’expérience dans la création et le développement d’entreprises IT. L’homme aux 36 brevets était avant de rejoindre VMware vice-président exécutif et directeur général de l’infrastructure et des réseaux chez Broadcom. Précédemment, il occupait le poste de directeur général de Cisco, où il avait en charge des lignes de produits à dans les domaines de la commutation, des datacenters, du stockage et des réseaux optiques. Plus tôt dans sa carrière, il avait occupé divers postes de direction chez Nortel, Tellabs et IBM.

Rajiv Ramaswami est diplômé en génie électrique de l’Indian Institute of Technology de Madras, et est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en génie électrique et en informatique de l’université de Californie à Berkeley.