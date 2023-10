L’abandon par Cisco de ses plateformes hyperconvergées est une opportunité inespérée pour Nutanix, vers qui les clients de la solution Hyperflex de Cisco sont encouragés à migrer.

« L’empreinte de notre hyperviseur est la deuxième derrière celle de VMware », a rappelé Rajiv Ramaswami, PDG de Nutanix lors de son intervention à la conférence XChange Best of Breed, organisée par la maison mère de CRN. « Nous avons 25 000 clients. Cisco compte des centaines de milliers de clients. Il y a donc tellement de clients que nous n’avons pas et que nous pourrions aller chercher et accélérer notre présence simplement grâce à la présence de Cisco ».

Quelques semaines après l’annonce de leur partenariat stratégique, Cisco et Nutanix viennent de présenter leur offre Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix, combinant la pile logicielle de Nutanix et le matériel de Cisco (serveurs UCS), pour alimenter l’informatique hybride multi-cloud.

« Les partenaires disposent d’un portefeuille entièrement intégré : non seulement vous pouvez vendre des réseaux, de la sécurité et des UCS pour Cisco mais c’est aussi leur ticket d’entrée vers le cloud hybride », a commenté Rajiv Ramaswami. « C’est un ticket pour fonctionner sur AWS et Azure . Il y a donc ici un énorme potentiel à exploiter. »

Les clients Hyperflex devront devront faire leur choix d’évolution rapidement puisque Cisco a annoncé l’arrêt de ses solutions hyperconvergées d’ici à septembre 2024. Le PDG de Nutanix s’empresse donc de promettre de nouvelles incitations et de riches marges aux partenaires qui vendront la nouvelle offre.

Rajiv Ramaswami dit s’attendre à ce que le partenariat avec Cisco joue un rôle majeur dans l’augmentation des revenus de Nutanix dans les prochaines années. Pour rappel, la société table sur une progression de 2 à 3 milliards de dollars de ses revenus récurrents annuels d’ici 2027.