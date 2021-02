Des facturations d’abonnement en hausse de 14% à 159,2 milliards de dollars, des revenus annualisés qui grimpent de 28% pour s’établir à 1,38 milliard de dollars, une marge brute GAAP en progression de 120 points qui atteint 79,5% et des dépenses d’exploitation GAAP en baisse de 10% à 431,7 millions de dollars : Nutanix a dépassé ses objectifs au cours de son deuxième trimestre clos le 31 janvier 2021. Seul petit bémol : le chiffre d’affaires est resté stable « impacté négativement par une baisse d’une année à l’autre de la durée moyenne des contrats, associée à la transition en cours de Nutanix vers un modèle commercial basé sur les abonnements », ainsi que le précise le spécialiste de l’hyperconvergence dans un communiqué.

« Nous avons réalisé un trimestre solide dans tous les domaines, dépassant les prévisions sur tous les paramètres et continuant sur notre lancée avec des gains de clients clés et une exécution solide », commente dans le document le nouveau patron de la société, Rajiv Ramaswami, qui a succédé le 9 décembre dernier à Dheeraj Pandey. « Après mes deux premiers mois en tant que PDG de Nutanix, ma conviction est que nous avons une équipe de collaborateurs talentueux, des clients fidèles qui aiment la simplicité de nos logiciels et une forte opportunité de marché devant nous et qui n’a fait que se renforcer. »

« Nous avons continué à progresser dans notre transition vers un modèle de souscription et maintenu notre approche disciplinée en matière de gestion des charges opérationnelles, qui ont été inférieures aux attentes ce trimestre. Nous sommes impatients de poursuivre notre transformation et sommes convaincus que Nutanix est bien positionné pour la création de valeur à long terme », ajoute de son côté le directeur financier Duston Williams.

Pour le troisième trimestre, la firme de San Jose table sur des facturations d’abonnement comprises entre 150 millions de dollars et 155 millions de dollars.

Les priorités du nouveau CEO

Lors de la présentation des résultats aux analystes, Rajiv Ramaswami a indiqué ses quatre priorités pour l’entreprise. Les deux premières consistent à simplifier le portefeuille de produits, notamment en matière de prix et de packaging, et à augmenter les investissements et l’engagement des partenaires de distribution. « Nous nous concentrerons sur l’approfondissement de nos partenariats afin d’avoir plus d’impact sur la façon dont nos produits sont mis sur le marché et pour créer plus d’opportunités au sein de grands comptes », a expliqué le dirigeant.

Les deux autres priorités de Rajiv Ramaswami sont la poursuite de la migration de la société vers un modèle commercial d’abonnement axé principalement sur les renouvellements, ainsi que la croissance et le développement du vivier de talents de l’entreprise.