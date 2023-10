Après avoir annoncé la fin de vie de son infrastructure hyperconvergée (HCI) HyperFlex, Cisco présente – avec Nutanix – leur offre HCI commune pour alimenter l’informatique hybride multi-cloud. En effet, Nutanix et Cisco ont récemment conclu un partenariat afin d’exécuter la pile logicielle de Nutanix sur du matériel Cisco.

« L’offre ‘Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix’ fournit aux partenaires davantage d’opportunités de proposer des services de conception, de migration et d’installation HCI », déclare Nick Holden, responsable des partenariats chez Cisco. « Les clients bénéficieront d’une solution entièrement intégrée et validée offrant des options de déploiement flexibles et prenant en charge les gammes de serveurs modulaires et en rack de Cisco. »

« Cette solution hyperconvergée est la plus complète de l’industrie, entièrement intégrée et validée avec des options de déploiement flexibles et un support sur les serveurs Cisco UCS », se félicite Jeremy Foster, directeur général de Cisco Compute, dans un billet de blog. La solution est conçue pour prendre en charge le stockage de fichiers, de blocs et d’objets, un hyperviseur intégré pour exécuter des machines virtuelles et des charges de travail conteneurisées, un réseau et une sécurité intégrés, ainsi que des captures d’écran, une réplication et une reprise après sinistre.

« En outre, cette solution bénéficie de la licence portable Nutanix, permettant un déploiement transparent des applications et des charges de travail à travers le matériel et les emplacements, que ce soit sur place ou dans le cloud public », précise Tarkan Maner, le directeur commercial de Nutanix, dans un autre billet de blog.

Selon The Register, cette offre est toutefois compliquée pour les clients qui utilisent l’hyperviseur ESXi de VMware avec HyperFlex : « Cisco ne certifiera pas les futures versions d’ESXi pour qu’elles fonctionnent sur son matériel, ce qui oblige les clients de VMware à persister avec ESXi 8.0 une fois qu’il ne sera plus pris en charge, ou à utiliser un code non pris en charge ».