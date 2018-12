C’est la guerre entre Dheeraj Pandey et Sanjay Poonen. Le patron de Nutanix et celui de VMware s’étripent dans les colonnes de CRN. La semaine dernière, lors de la présentation des résultats aux analystes et aux médias, Dheeraj Pandey avait expliqué à nos confrères que son concurrent sur le marché de la virtualisation l’évitait en cas de validation technique chez un client. « Notre domination dans le secteur est la raison pour laquelle VMware évite de réaliser des preuves de concept chez les clients lorsque nous menons une bataille en tête-à-tête », avait-il déclaré. Pour illustrer ses propos, il avait cité l’exemple d’un « aéroport international majeur » qui avait préféré Nutanix à son concurrent. « Avec ce client, VMware est assez bon, mais pas assez bon pour créer une plateforme cloud dynamique pour la majorité de leurs applications aéroportuaires principales. », avait-il insisté. Il avait par ailleurs traité la filiale de Dell de « nouvel Oracle », ayant des pratiques prédatrices en matière de licences et d’audit.

« Désolé, vous vous trompez ! VMware fonctionne à plein, comme le prouve notre excellent troisième trimestre », a répliqué Sanjay Poonen dans un tweet destiné à CRN. « Nous nous concentrons sur nos clients et partenaires exceptionnels, tels qu’AWS et Dell Technologies, qui préfèrent tous les deux VMware. Dheeraj se contente de crier dans la chambre d’écho de Nutanix. »

Bien entendu, Dheeraj Pandey a aussitôt répliqué, évoquant une importante entreprise de biotechnologie gagnée sur son concurrent. « C’était une grande victoire contre vSAN chez ce client EMC de longue date. Le client était enclin à utiliser vSAN mais nous avons réalisé un POC et le résultat était difficile à réfuter », précise le nouveau tweet.

VMware et Nutanix ont récemment annoncé des résultats trimestriels solides, les deux fournisseurs enregistrant une augmentation de 14% de leurs revenus. Les deux entreprises ont par ailleurs été nommées parmi les leaders du Magic Quadrant 2018 de Gartner en matière d’infrastructures hyperconvergées. De la même manière, elles ont obtenu les scores les plus élevés dans le nouveau rapport de Forrester consacré lui-aussi aux infrastructures hyperconvergées, Nutanix se classant premier devant juste devant VMware.

Comme le rappellent nos confrères de CRN la bisbille entre les deux CEO remonte au mois de septembre dernier, lorsque Sanjay Poonen avait qualifié Nutanix de « copieur » de VMware à la suite de l’acquisition par le premier du spécialiste de la fourniture d’infrastructures et d’applications de bureau virtualisées Frame.

Détenu majoritairement par Dell Technologies, VMware a étroitement intégré ses produits avec ceux du constructeur, y compris en matière d’infrastructure hyperconvergée. Cela n’empêche toutefois pas Nutanix d’avoir conclu un partenariat technologique avec Dell EMC concernant la plateforme XC du constructeur texan. On aimerait d’ailleurs connaître le sentiment de Michael Dell à propos de la bagarre de potaches que se livrent les deux CEO.