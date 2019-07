Après les rachats de Contacts Consulting et de l’ESN Océane Consulting Nord, Umanis réalise sa troisième opération de croissance externe depuis le début de l’année. Elle vient en effet de prendre le contrôle de Neonn. Pure player de l’Enterprise Performance Management (EPM), Neonn est un cabinet de conseil et un intégrateur de solutions applicatives. Il accompagne en particulier la transformation des fonctions Finance et Informatique, sur tout sujet lié à la consolidation, au reporting et aux processus de gestion prévisionnelle (élaboration budgétaire, plan stratégique…). Il s’adresse aux directions financières des grands comptes quel que soit leur secteur d’activité. Basé à Paris avec des bureaux à Lyon, Lille, Toulouse et Casablanca, il emploie une soixantaine de consultants.

L’ESN de Levallois-Perret acquiert 60% du capital de Neonn, opération intégralement financée en numéraire, auprès des deux fondateurs Vincent Tignon et Ali Hazzaz, respectivement président et directeur général. Le solde du capital reste détenu par ces derniers qui deviennent par ailleurs responsables du développement de l’offre EPM au sein d’Umanis.

Neonn sera consolidée à compter du 1er août prochain.

« Cette acquisition permet de renforcer l’offre d’Umanis en proposant des solutions dédiées au pilotage de la performance des entreprises, notamment auprès des directions financières », indique dans un communiqué le président d’Umanis, Laurent Piepszownik.