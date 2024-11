Nomios annonce l’acquisition de TDS Global Technologies, une entreprise de services numériques franco-tunisienne d’une centaine de personnes (dont 40 indépendants) réalisant 12 M€ de chiffre d’affaires annuel. Bien que positionnée sur un modèle d’assistance technique (mise à disposition de profils), TDS a développé des compétences fortes dans les domaines de la cybersécurité et des réseaux. C’est ce qui lui vaut de travailler depuis déjà plus de trois ans avec Nomios qui fait appel à ses équipes en force d’appoint sur ses projets réseaux et cyber.

Pour Nomios, cette opération est l’opportunité de répondre à une demande de plus en plus exprimée par ses clients de leur mettre à disposition des ressources en assistance technique. Car, pour Sébastien Kher, son président-fondateur (photo), il n’était jusqu’ici pas question de « placer » chez les clients ses équipes « services professionnels » qui œuvrent à la réalisation des projets. « Ce sont des profils très différents qui ne souhaitent pas faire de l’assistance technique », note-t-il.

D’où l’acquisition de TDS Global Technologies, dont c’est le métier. Outre l’aptitude technique de ses ingénieurs, Sébastien Kher a également été séduit par la capacité TDS Global Technologies à recruter et à former des nouveaux collaborateurs. « TDS Global Technologies recrute deux fois plus vite que nous », se félicite-t-il.

Ce rachat porte l’effectif du groupe en France à 400 personnes pour un CA qui devrait atterrir autour de 215 M€ en 2024 (contre 185 en 2023). Nomios a fortement développé son offre de services au cours des dernières années. Outre l’assistance technique et les services professionnels, l’offre de l’intégrateur s’étend à la maintenance, au SOC, aux services d’infogérance et aux services de gouvernance. Les services représentent 35% des revenus de Nomios (avant acquisition). Un ratio en forte augmentation.