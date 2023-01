Nomios ajoute une nouvelle brique à son offre de services managés en lançant une offre managée de services d’accès à distance sécurisés (ou SASE pour Secure Access Service Edge). Basée sur la technologie Prisma SASE de Palo Alto Networks, cette offre permet de piloter la qualité de service réseau et la sécurité directement à la source de connexion des utilisateurs sans faire transiter les flux par les centres de données des clients.

Elle se distingue par sa capacité à prendre en compte l’ensemble des besoins exprimés par les clients quels que soient les usages les guidant (télétravail, migration Cloud, etc.). « Tous les clients sont à des stades de maturité différents en matière de sécurisation des accès et de qualité de service. La technologie de Palo Alto est parfaitement cohérente avec la philosophie Nomios consistant à prendre en charge les clients là où ils en sont, sans remettre en cause leur existant, et à les accompagner à leur vitesse vers les étapes d’après », commente Sébastien Kher, président de Nomios.

Palo Alto s’est aussi imposé par sa capacité à prendre en compte les besoins spécifiques de Nomios pour la construction de son offre, y compris en adaptant son code, note Sébastien Kher. Il souligne au passage avoir attendu que la technologie de son partenaire soit suffisamment mûre pour se lancer.

Autre gros avantage du choix de Palo Alto pour motoriser son offre de SASE managée : Nomios avait déjà retenu sa technologie d’orchestration, automatisation et réponse de sécurité (SOAR) Cortex pour son offre de SOC managé lancée en juin 2021. D’où une approche intégrée, promesse d’une gestion cohérente et simplifiée de la sécurité.

Sébastien Kher ne doute pas que cette nouvelle offre va rencontrer le succès, à l’instar de son offre de SOC managé dont elle est complémentaire. Avec un client sur quatre en « managé » et 2.000 assets gérés, les services managés sont en plein essor chez Nomios contribuant ainsi à renforcer le poids des services dans l’activité de la société. Ceux-ci dépassent désormais 20% de ses facturations annuelles dans un contexte de croissance toujours très forte de son activité. Sur l’exercice qui vient de s’achever Nomios devrait ainsi atteindre 170 M€ de chiffre d’affaires, contre 140 M€ l’année précédente.