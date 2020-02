L’éditeur de solutions de cybersécurité Netskope annonce la finalisation d’une levée de fonds d’un montant de 340 millions de dollars, dirigée par le nouvel investisseur Sequoia Capital Global Equities accompagné par l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et Investissements PSP. Les investisseurs existants, notamment Lightspeed Venture Partners, Accel, Base Partners, Iconiq Capital, Sapphire Ventures, Geodesic Capital et Social Capital ont également participé au tour de table. À la suite de celui-ci, la société a atteint une valorisation de près de 3 milliards de dollars. C’est le double de ce qu’elle valait après sa précédente levée de fonds en novembre 2018. Selon le Silicon Valley Business Journal, l’entreprise a depuis sa création levé plus de 740 millions de dollars.

La jeune pousse affirme dans un communiqué qu’elle a enregistré une croissance de 80% sur douze mois du nombre de clients, parmi lesquels 25% du Fortune 100. Elle indique également qu’elle a augmenté de près de 50% ses effectifs, avec des investissements importants dans l’ingénierie et les ventes. Elle a intégré un nouveau siège social à Santa Clara et ouvert plusieurs bureaux aux Etats-Unis, mais aussi à l’étranger. Elle dispose désormais d’une filiale à Paris.

« Lorsque nous avons lancé Netskope en 2012, il était clair que le cloud changeait tout, mais peu voyaient comment cela perturberait la sécurité », affirme dans le communiqué Sanjay Beri, CEO de Netskope. « Depuis lors, nous nous sommes toujours concentrés sur l’architecture d’une véritable plateforme cloud qui, au fil du temps, sécurisera et régira tout le trafic d’une entreprise au fur et à mesure que le périmètre évoluera vers un nouveau contour de cloud mondial hautes performances. » Il ajoute que cette dernière mise de fonds prouve que les investisseurs estiment que Netskope est devenu « l’étalon-or de la sécurité fournie par le cloud » et que la demande mondiale actuelle n’est « que la pointe de l’iceberg ».

« Netskope relève la barre à atteindre par ceux qui repoussent avec succès les limites de la technologie existante pour remodeler un marché. Sanjay et toute l’équipe de Netskope sont sur une trajectoire incroyable, et nous sommes ravis de nous associer à long terme à cette talentueuse équipe », déclare de son côté Patrick Fu, associé directeur chez Sequoia Capital Global Equities.