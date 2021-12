L’éditeur de solutions de cybersécurité et spécialiste du SASE annonce la nomination de Julien Fournier au poste de VP Europe du Sud. Julien Fournier rejoint Netskope après 10 ans passés chez Palo Alto Networks où il était responsable des ventes à destination du secteur public en France. Il reportera à Dave Peranich, le président de Netskope, et travaillera avec les équipes locales en France, en Espagne et en Italie pour accompagner clients et prospects dans leur démarche de transformation digitale.

Selon le communiqué de l’annonce, Julien Fournier apporte à Netskope sa connaissance de l’écosystème local de partenaires et son expérience de stratégies réseaux et sécurité Cloud mises en place par de grandes entreprises européennes. « Nous sommes actuellement à un point de transition énorme au cœur des architectures de réseau et de sécurité, avec la grande majorité des DSI et CISO européens qui entreprennent des projets de transformation dans l’année à venir », déclare-t-il. En juillet dernier, Netskope a levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements et sa valorisation est désormais de 7,5 milliards de dollars. « Je suis très heureux d’être en mesure d’aider ces entreprises à rendre la sécurité du cloud plus intelligente en évaluant et en mettant en œuvre nos solutions de SASE et de Zero Trust pour soutenir leurs plans de croissance et leurs ambitions », ajoute Julien Fournier.

« Netskope dispose du portefeuille SASE le plus important du marché actuel et cette force technique nous donne de très bonnes opportunités en Europe », déclare Dave Peranich, président de Netskope, dans le communiqué. « Pour exploiter pleinement ce potentiel, il faut mettre en place la bonne équipe et Julien possède une expérience avérée, d’excellentes relations et un véritable enthousiasme pour ce que Netskope peut offrir aux clients. »

Quant à Alain Karioty, le précédent responsable de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine, il est promu au poste de VP LATAM.