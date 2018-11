L’éditeur de solutions de cybersécurité Netskope annonce la finalisation d’une levée de fonds (série F) d’un montant de 168,7 millions de dollars, conduite par son investisseur actuel Lightspeed Venture Partners. Les autres investisseurs existants Accel, Geodesic Capital, Iconiq Capital, Sapphire Ventures et Social Capital ont également participé au tour de table, aux côtés du nouveau venu Base Partners. Cela porte à 400,1 millions de dollars les fonds levés par la société depuis sa création en 2012 et valorise l’entreprise à un milliard de dollars. Ce dernier investissement va permettre d’accélérer la R&D ainsi que la commercialisation de la plateforme de sécurité dans le cloud de l’éditeur à travers le monde.

Selon la société, Netskope Security Cloud est la seule solution disponible sur le marché offrant une visibilité et une maîtrise totales, la meilleure protection contre les fuites de données (DLP), ainsi qu’une protection contre les menaces pour les environnements SaaS, IaaS et le Web, à partir d’une même architecture cloud. Ce qui permet aux entreprises de gérer les risques, protéger leurs données et bloquer les menaces, indépendamment du lieu, du moment, ou encore des méthodes de travail de leurs collaborateurs. Elles peuvent ainsi réaliser la transformation nécessaire de leur sécurité afin de passer à un modèle qui accorde la priorité au numérique.

« En termes simples, sans une transformation de la sécurité, la transformation numérique est vouée à l’échec », explique dans un communiqué Sanjay Beri, fondateur et CEO de Netskope. « Nous avons passé les six dernières années à apporter aux entreprises une plateforme cloud leader en matière de sécurité pour leur permettre de relever ce défi grandissant alors qu’elles sont de plus en plus nombreuses à engager leur transformation numérique. Avec cette nouvelle levée de fonds, nous faisons un pas de plus pour aider toutes les entreprises à mettre leur stratégie de sécurité en phase avec un monde aujourd’hui dominé par le cloud. »

« Nous avons eu la chance d’être le partenaire de nombreuses entreprises en forte croissance par le passé, telles que AppDynamics, MuleSoft et Nutanix. À l’instar de celles-ci, Netskope se maintient constamment à la pointe du marché et change profondément la donne en résolvant certains des défis les plus aigus auxquels sont aujourd’hui confrontées les entreprises. Depuis son lancement, la société n’a eu de cesse de s’adapter à l’évolution du paysage de la sécurité et de commercialiser des solutions innovantes », ajoute dans le communiqué Arif Janmohamed, associé de Lightspeed Venture Partners.

Netskope a augmenté ses effectifs de 50% l’an dernier et a ouvert un nouveau siège à Santa Clara en Californie. La société a par ailleurs recruté deux nouveaux dirigeants à des postes clés, Dave Daetz (vice-président chargé du développement de l’entreprise) et Jim Bushnell (directeur juridique).

La jeune pousse californienne a été classée pour la deuxième année consécutive parmi les leaders dans le Magic Quadrant de Gartner consacré aux technologies CASB, citée pour la seconde fois dans le classement Forbes 2018 Cloud 100 des entreprises du secteur du cloud privé, et a reçu de CRN pour la troisième année d’affilée le titre de Coolest Cloud Vendor.