Netskope vient de lever 300 millions de dollars auprès d’Iconiq Growth, son principal investisseur actuel auquel se sont ajoutés Lightspeed Venture Partners, Accel, Sequoia Capital Global Equities, Base Partners, Sapphire Ventures et Geodesic Capital, qui avaient déjà participé à des tours de table précédents. Cette somme porte à 1,04 milliards de dollars l’argent levé par le spécialiste du SASE (Secure Access Service Edge) depuis sa création en 2012 et valorise ce dernier à 7,5 milliards de dollars.

C’est désormais l’éditeur de solutions de cybersécurité le plus valorisé au monde après un autre candidat à une entrée en bourse : Tanium, dont la valeur est estimée à 9 milliards de dollars.

Netskope utilisera ces 300 millions de dollars pour « étendre de manière agressive à la fois sa plateforme et son marché de prédilection ».

« Nous avons lancé Netskope parce que nous avons vu un avenir commercial centré sur le cloud et axé sur le numérique qui ne peut tout simplement pas être réalisé en utilisant des approches héritées de la sécurité et de la mise en réseau », affirme dans un communiqué Sanjay Beri,CEO et co-fondateur de Netskope. « Nous étions SASE avant que le terme SASE n’existe et aujourd’hui, nous voyons notre vision se manifester à travers le monde alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers Netskope pour permettre une transformation numérique sécurisée. Nous avons la chance d’avoir attiré une équipe vraiment exceptionnelle et un ensemble de partenaires, de clients et de sommités de l’industrie qui nous soutiennent et nous apportent une valeur considérable. Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape avec eux dans notre parcours. »

L’offre Security Cloud de Netskope propose une plateforme de technologies SASE native du cloud permettant une transformation numérique d’entreprise et une connectivité à distance sécurisées à l’aide des capacités intégrées Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) et Cloud Access Security Broker (CASB). L’architecture comprend également NewEdge, un cloud privé qui permet en tout lieu d’accéder rapidement et en toute sécurité aux données, applications et sites Web, quel que soit leur emplacement.

« La demande pour Netskope dans le cadre d’une architecture SASE bien conçue est très forte, et Sanjay et toute l’équipe de Netskope en profitent », commente dans le document Will Griffith, partenaire fondateur d’Iconiq Growth. « Netskope montre la voie vers laquelle le cloud, la mise en réseau, la sécurité et la protection des données doivent se diriger à long terme. »

Netskope emploie un peu moins de 1.400 personnes et revendique plus de 1.500 clients dans le monde, parmi lesquels une trentaine classé dans le Fortune 100.

La société est poursuivie en justice par Bitglass qui l’accuse d’avoir exploité des informations confidentielles obtenues via l’ancien vice-président de Bitglass et actuel responsable Sales Engineering & Global Channels de Netskope, Joseph Green. De son côté, la licorne accuse son adversaire d’avoir envoyé un courrier électronique à ses clients en indiquant qu’ils enfreignaient deux brevets CASB de Bitglass en utilisant l’offre Netskope, des allégations qui furent par ailleurs reprises sur le site de Bitglass.