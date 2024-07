Produits et solutions

NetApp améliore ses fonctionnalités AWS, Azure et VMFS pour offrir plus de performance aux workloads VMware et IA générative notamment dans les contextes de cloud hybride.

NetApp profite de cette période estivale pour annoncer quelques améliorations à ces services de données et de stockage. Toutes visent à réduire les ressources et les risques pour les clients gérant des charges de travail stratégiques dans des environnements hybrides multicloud de plus en plus complexes. L’IA y joue souvent un rôle important.

NetApp BlueXP Workload Factory pour AWS

Ce nouveau service d’infrastructure de données intelligentes automatise la planification, la fourniture et la gestion des ressources et services cloud pour les charges de travail clés, y compris les charges d’IA génératives (très gourmandes en performance de stockage), les environnements VMware cloud et les bases de données d’entreprise.

NetApp GenAI Toolkit pour Microsoft Azure NetApp Files

Les clients NetApp sous Azure peuvent désormais inclure leurs données d’entreprise privées (stockées dans Azure NetApp Files) dans leurs flux de travail RAG (retrieval-augmented generation) de manière sécurisée grâce à un toolkit « GenAI » développé par NetApp.

Référence d’architecture Amazon Bedrock avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP

AWS et NetApp ont publié une référence d’architecture commune qui guide les clients dans la mise en œuvre de flux de travail RAG permettant d’intégrer les données propriétaires stockées sur Amazon FSx pour NetApp ONTAP dans leurs pipelines de données GenAI exploitant les API Bedrock.

Améliorations d’Amazon FSx pour NetApp ONTAP

AWS et NetApp annoncent la prochaine génération du service de stockage cloud Amazon FSx pour ONTAP avec des capacités améliorées pour renforcer l’évolutivité et la flexibilité des charges de travail de grande envergure et haute performance comme notamment les Workloads à base d’IA générative.

Support de reprise après sinistre BlueXP pour VMFS

Le service de reprise après sinistre BlueXP, qui fournit des flux de travail guidés pour concevoir et exécuter des plans de reprise après sinistre automatisés pour les workloadsl VMware sur les environnements sur site et cloud, a été étendu pour prendre en charge dans les scénarios PRA les magasins de données VMFS.

« NetApp aide ses clients à reprendre le contrôle de leurs données grâce à une infrastructure intelligente qui exploite le stockage de données unifié, les services de données intégrés et les opérations cloud automatisées » explique Pravjit Tiwana, VP et Directeur Général, stockage cloud de NetApp.