MongoDB a conclu un accord définitif visant l’acquisition de Realm.io pour 39 millions de dollars en numéraire. Basée à San Francisco et à Copenhagen, cette société est à l’origine de la base de données mobile open source et de la plateforme de synchronisation Realm. L’opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l’exercice financier de MongoDB, clos le 31 janvier 2020. Les conditions financières ne sont pas dévoilées.

« La combinaison de MongoDB et de Realm établira la norme moderne en matière de développement d’applications mobiles et de synchronisation des données pour une nouvelle génération d’applications et de services connectés », affirme Realm.io sur son blog.

« Realm est incroyablement populaire auprès des développeurs mobiles parce qu’il leur permet de travailler facilement avec des données pour accélérer l’innovation, ce qui est très cohérent avec notre propre philosophie », affirme de son côté dans un communiqué Dev Ittycheria, président et CEO de MongoDB. « Cette acquisition s’intègre parfaitement dans MongoDB Atlas, la base de données mondiale dans le cloud et Stitch, la plate-forme serverless. Nous sommes impatients de travailler avec les talents éprouvés de Realm dans le domaine de l’ingénierie et la communauté dynamique des développeurs alors que nous continuons à gagner des parts supplémentaires de marché des bases de données en donnant aux développeurs un moyen bien plus flexible, intuitif et exhaustif de travailler avec les données mobiles. »

Selon MongoDB, il y a plus de 100.000 développeurs actifs qui utilisent Realm et la solution aurait été téléchargée plus de 2 milliards de fois. Realm.io revendique plus de 350 clients de tailles différentes dans le monde effectuant la synchronisation des données entre les appareils mobiles et le cloud via sa plateforme.

Cette acquisition fait suite à celle de mLab, un autre fournisseur de base de données dans le cloud dont la solution permet de réaliser la migration des utilisateurs vers MongoDB Atlas, la base de données en tant que service (DBaaS) de l’éditeur.