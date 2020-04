Face à la situation liée à la pandémie du COVID-19, Jaguar Network, l’opérateur et hébergeur, filiale B2B du Groupe iliad, anticipe les besoins des acteurs de la santé en termes de débit, de capacité de stockage et d’infrastructures cloud certifiées. Sa plateforme Atlas Healthcare dédiée à l’hébergement de confiance des données de santé a été renforcée afin que toute structure issue du monde de la santé puisse travailler sereinement au sein d’un espace sécurisé, souverain et certifié HDS.

Analyser, anticiper, organiser : maîtres mots de la méthode Jaguar Network

Dès la diffusion des premières informations concernant une potentielle pandémie, les équipes de Jaguar Network ont pris le temps d’analyser la situation et ont déclenché le Plan de continuité d’activité prévu à cet effet pour répondre aux besoins de l’ensemble de leurs clients et partenaires. Jaguar Network s’est notamment assuré de disposer des ressources d’infrastructures prioritaires cloud pour les hôpitaux, les laboratoires et les établissements de santé, dont les besoins ont été décuplés ces dernières semaines. Garant de la sécurité des données de bout en bout, Jaguar Network a obtenu la certification HDS il y a plusieurs mois lui permettant de proposer des solutions de proximité qui répondent aux critères exigeants du monde de la santé. Ses datacenters basés en France à proximité des Groupements hospitaliers de territoire lui confèrent la souveraineté, atout indispensable en cette période où le traitement des données doit, plus que jamais, être maitrisé.

Edge Computing et VMware, un partenariat gagnant de premier plan

Jaguar Network a renforcé ses liens avec l’éditeur VMware en obtenant le prestigieux label Cloud Verified. Le groupe dispose d’un passeport pour délivrer des solutions de continuité de service entre son cloud et les sites clients avec des solutions sans coutures utilisant des services télécoms à haute performance. Jaguar Network offre ainsi à ses clients et partenaires un service premium de bout en bout qui repose sur l’infrastructure VMware vCloud : interopérabilité, qualité, intégration, optimisation des coûts et flexibilité. Cette continuité permet de mettre en œuvre des infrastructures fiables directement intégrées par nos experts qui exploitent ces plateformes VMware en 24/7.

Laurent Cheyssial, COO chez Jaguar Network, déclare « La mise en œuvre de notre Plan de continuité d’activité – près de deux semaines avant le confinement annoncé par le gouvernement – nous a permis d’affronter au mieux cette crise qui plonge les activités de notre pays dans une situation inédite. Nous avons reçu de nombreux messages de la part de nos clients nous témoignant de leur confiance et remerciant nos équipes de leur mobilisation. Aussi, nous avions anticipé les commandes auprès de fournisseurs et nous avons renforcé notre plateforme Atlas Healthcare pour parer à la montée en charge. Immédiatement nous avons répondu favorablement à l’élan de solidarité en proposant la gratuité de cette solution pendant un mois. »

La solidarité numérique, réflexe premier de Jaguar Network

Afin de permettre à toutes les organisations, privées comme publiques, du monde de la santé de bénéficier des meilleures technologies de cloud en cette période complexe, Jaguar Network répond avec innovation à l’appel à solidarité lancé par le gouvernement. La société offre la solution Atlas Healthcare en mettant simplement à disposition une architecture de cloud sécurisée HDS qui comprend une machine virtuelle, un firewall et un espace de stockage durant la période de crise.

Pour bénéficier de cette offre solidaire, les entreprises et organisations du monde de la santé sont invitées à prendre contact via l’adresse suivante solidarite@jaguar-network.com . Elles seront recontactées immédiatement par nos experts en données de santé.

ATLAS HEALTHCARE by Jaguar Network : https://www.jaguar-network.com/produit/atlas-healthcare