MongoDB poursuit sa croissance effrénée, grâce au succès croissant de sa base de données orientée documents, surtout dans sa version Cloud. Au troisième trimestre de son exercice 2022 l’éditeur enregistre une progression de 50% de son chiffre d’affaires à 226,9 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de MongoDB Atlas bondit de 84%. L’activité cloud représente désormais 58% du chiffre d’affaires global contre 47% un an plus tôt.

MongoDB dépasse largement les prévisions des analystes qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 205 millions de dollars et une perte nette par action de 38 cents. Du fait de la dynamique commerciale et d’une marge brute élevée (70%) la perte n’est finalement que de 11 cents. Par ailleurs, les revenus d’abonnement augmentent de 51%. MongoDB compte désormais 1200 clients avec des revenus récurrents annualisés (ARR) dépassant les 100 000 dollars.

« Nous pensons que l’un des principaux moteurs de notre succès a été la tendance précoce, mais croissante, des clients à choisir MongoDB comme norme d’entreprise pour leur futur développement d’applications », a déclaré Dev Ittycheria, le PDG de MongoDB (photo). Des propos que confirment la hausse du nombre de clients qui s’élève à 31 000 contre 29 000 au trimestre précédent et 22 000 à la fin du troisième trimestre de l’an dernier.

Pour son quatrième trimestre, MongoDB prévoit un chiffre d’affaires entre 239 et 242 millions de dollars et à une perte nette par action de 24 cents. C’est supérieur au consensus qui prévoit 227 millions de dollars et 34 cents.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, l’éditeur table sur un chiffre d’affaires entre 846 et 849 millions de dollars et à une perte nette de 74 à 79 cents, là encore bien au dessus du consensus de 813 millions de dollars et 1,1 dollar.