MongoDB a conclu un accord définitif pour l’acquisition de mLab, un fournisseur de base de données dans le cloud basé à San Francisco annonce un communiqué de l’éditeur de SGBD. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées, mais selon certaines sources le prix d’acquisition avoisinerait les 68 millions de dollars. La transaction devrait se conclure au quatrième trimestre de l’exercice de MongoDB qui se termine le 31 janvier 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. « L’acquisition de mLab aidera MongoDB à approfondir ses relations avec les communautés de startups axées sur les développeurs, un segment dans lequel mLab a connu un grand succès. mLab possède actuellement environ un million de bases de données hébergées sur sa plateforme, à la fois gratuites et payantes », précise le communiqué de l’éditeur.

« MongoDB représente un changement radical dans la manière dont les développeurs d’applications utilisent les données », affirme dans le document Will Shulman, CEO de mLab. « Il y a une tendance à la construction de systèmes logiciels via des microservices et au déploiement de ces systèmes dans le cloud. À mesure que cette tendance se poursuivra, nous estimons que cela ouvrira d’énormes possibilités sur le marché pour les bases de données dans le cloud mondiales, et MongoDB sera bien placé pour gérer ces types de systèmes logiciels différemment des autres technologies de bases de données. Nous sommes très heureux de collaborer avec MongoDB afin de moderniser la façon dont les entreprises stockent et gèrent leur actif le plus précieux : leurs données. »

mLab va réaliser la migration des utilisateurs vers MongoDB Atlas, la base de données en tant que service (DBaaS) de l’éditeur. Atlas permet aux utilisateurs de déployer, gérer et faire évoluer MongoDB sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform en quelques clics ou à l’aide d’API. « Atlas a connu un formidable élan au cours de ses deux premières années d’existence, enregistrant une croissance de plus de 400% d’une année à l’autre au deuxième trimestre de cette année. Cela reflète la popularité de MongoDB dans le cloud public et le désir de nombreux clients d’utiliser MongoDB en tant que service », affirme dans le communiqué Dev Ittycheria, président et CEO de l’éditeur. « L’acquisition de mLab nous permettra de changer Atlas d’échelle encore plus rapidement. mLab fournit un service convaincant à ses clients depuis sept ans et nous sommes ravis d’incorporer cette équipe talentueuse dans la famille MongoDB. »