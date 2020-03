L’éditeur de bases de données de nouvelle génération MongoDB s’est associé à Informatica et Hitachi Vantara Pentaho pour développer des outils et des schémas afin d’aider les entreprises à migrer leurs SGBD relationnels vers les bases de données MongoDB et MongoDB Atlas (dans le cloud), rapporte CRN. L’éditeur vise ainsi tout particulièrement les entreprises dont les applications vieillissantes s’exécutent sur le système de base de données relationnelle Oracle.

MongoDB, comme ses concurrents Couchbase et MemSQL affirme que les bases de données plus anciennes comme Oracle n’ont pas été conçues pour gérer le volume, la vitesse et la variété des données générées aujourd’hui. Cependant, l’initiative de MongoDB va au-delà de convaincre les entreprises et les organisations de déplacer leurs applications de base de données vers le cloud, a expliqué à nos confrères Alan Chhabra, vice-président senior de l’éditeur en charge des partenaires mondiaux . Selon lui, il s’agit avant tout d’aider les clients à moderniser ces applications pour tirer pleinement parti du cloud computing. « Si vous vous contentez de soulever et de déplacer, vous ne débloquez pas la pleine valeur du cloud », a-t-il déclaré. « Combien d’entreprises ont levé et déplacé leurs applications vers le cloud sans obtenir de valeur ? Je pense qu’il y en a beaucoup. » Alan Chhabra estime que ces applications ne sont pas mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités ou refactorisées/ré-architecturées pour les microservices et autres fonctionnalités natives du cloud qui les rendent agiles et plus efficaces.

MongoDB s’est associé avec Informatica, un développeur d’outils ETL (extraction, transformation et chargement) et de migration de données, ainsi qu’avec Hitachi Vantara Pentaho qui fournit une plateforme de fusion, d’intégration et d’analyse commerciale des données. Les trois entreprises ont développé un guide de migration pour aider les clients à identifier les applications historiques qui sont de bons candidats pour la migration, ainsi que des plans directeurs, des livres blancs et les meilleures pratiques pour rénover ces applications et les déplacer, ainsi que leurs données sous-jacentes vers MongoDB.

L’éditeur offre en plus une « carte de score de modernisation » permettant aux clients de vérifier l’adéquation de leurs bases de données avec de nouvelles applications ou des applications remodelées en fonction de plusieurs critères tels que la modélisation des données, les critères de requête, les performances et l’évolutivité, la disponibilité et la reprise après sinistre, la gestion opérationnelle, le déploiement et le coût total d’acquisition. L’entreprise offre également une formation sur la façon de remodeler les données.