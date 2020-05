Programmée initialement en juillet à Las Vegas, puis annulée, la conférence Microsoft Inspire destinée aux partenaires se déroulera dans un format virtuel totalement gratuit les 21 et 22 juillet. C’est ce que révèle sur le blog réservé aux partenaires Gavriella Schuster, en charge du channel mondial de l’éditeur.

Les inscriptions à cet événement 100% numérique ouvriront en juin.

« Microsoft Inspire est notre événement du réseau des partenaire le plus important et le plus complet année après année, permettant aux partenaires du monde entier de créer des connexions, d’augmenter les opportunités et de célébrer les réussites ». commente Gavriella Schuster sur son post.