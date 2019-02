Lors de la conférence téléphonique annuelle « State of the Channel », la patronne du channel Microsoft, Gavriella Schuster, a indiqué mardi que le taux de croissance de la communauté des partenaires de la société s’accélérait, de même que la croissance des revenus des partenaires du programme CSP (Cloud Solution Provider), rapporte CRN. La dirigeante a déclaré que la société ajoutait actuellement plus de 7.500 nouveaux partenaires par mois à son réseau. Il y a deux ans, le rythme était de 4.500 à 5.000 signatures par mois. En juillet dernier,la dirigeante avait évoqué un rythme mensuel de 7.000 revendeurs. L’augmentation est donc conséquente.

Selon Gavriella Schuster, CSP (Cloud Solution Provider) est la licence qui rencontre le plus de succès avec une croissance de 31% au cours des 12 derniers mois. « Grâce à CSP, les partenaires intègrent les technologies Microsoft dans leurs propres solutions et offrent une valeur à long terme plus différenciée à leurs clients », a-t-elle déclaré. Plus de 2 millions de clients utiliseraient aujourd’hui Azure et Office 365 au travers d’une licence CSP.

La responsable du channel a également abordé le programme de co-vente de Microsoft, qui incite les vendeurs internes à collaborer plus étroitement avec les fournisseurs de solutions, affirmant qu’il rencontrait un véritable succès. En présentant les résultats de la société la semaine dernière, Satya Nadella avait expliqué que depuis ses débuts en juillet 2017 ce programme avait généré 8 milliards de dollars de revenus pour les partenaires sous contrat.

Toujours selon Gavriella Schuster, le programme Microsoft Azure Expert MSP (qui s’adresse aux partenaires Azure dotés des compétences les plus élevées) rencontre un vif succès depuis son lancement en juillet dernier. Etendu à 43 revendeurs contre 32 au départ, il génère chaque mois entre 100.000 et deux millions de dollars par partenaire.

A en croire la firme de Redmond, un joli pactole attend encore le réseau. En effet, la fin du support de SQL Server 2008 en juillet prochain et la fin de prise en charge l’an prochain représenterait des dizaines de millions d’instances SQL et Windows Server qui devraient migrer vers Azure. « Nous estimons que la fin de la période de support représente pour les partenaires environ 50 milliards de dollars de revenus provenant des services et d’activités connexes », a conclu la responsable du channel.