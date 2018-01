Fort de l’écosystème partenaires le plus riche et le plus dynamique du marché, Microsoft reste au cœur des préoccupations des prestataires IT. Nous avons compilé les 15 articles les plus lus en 2017 consacrés à Microsoft et à son écosystème.

Encore une panne du cloud Microsoft !

Article du 22-03-2017

Décidément, Office 365 cause bien des soucis à Microsoft. Après une mise à jour défectueuse qui empêchait fin janvier certains utilisateurs d’accéder à leur messagerie pendant plusieurs jours et une nouvelle panne affectant le service en Europe le 20 février dernier, Microsoft est confronté depuis mardi après-midi à… Lire la suite.

Ecosystème Microsoft : Azeo double quasiment son effectif en avalant Neotech Solutions

Article du 23-03-2017

Société de conseil et d’intégration pure-player Microsoft, Azeo vient de conclure le rachat de son homologue Neotech Solutions. Créée comme Azéo en 2010 et spécialisée dans les métiers du développement sur plateformes Microsoft, cette dernière emploie un peu plus de 80 collaborateurs et pèse 5,5 M€ de facturations annuelles… Lire la suite.

Microsoft Azure semble prendre l’ascendant sur AWS dans les grandes entreprises

Article du 06-04-2017

Si l’on en croit une étude diligentée par le spécialiste de l’analytique SumoLogic, Microsoft Azure est préféré à AWS dans les grandes entreprises. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée auprès de 235 professionnels IT travaillant dans des entreprises comptant plus de 500 employés… Lire la suite.

Microsoft : le modèle CSP draine désormais 85% des nouveaux clients

Article du 07-04-2017

Le temps où les contrats Open étaient le passage obligé pour toutes les PME souhaitant acquérir des licences Microsoft en volume est révolu. Signe que l’IT est vraiment rentrée dans l’ère du Cloud, 85% des nouveaux clients de la division PME et partenaires de Microsoft (tous produits confondus) sont aujourd’hui enrôlés via son programme CSP (Cloud Service Provider), lequel n’a pourtant que 18 mois d’existence… Lire la suite.

Premières annonces de Microsoft Inspire : Microsoft 365, Azure Stack et ISV Cloud Embed

Article du 11-07-2017

Au premier jour de la conférence Inspire qui réunit en ce moment ses partenaires à Washington, Microsoft a fait quelques annonces. Rien de fracassant semble-t-il concernant la réorganisation. Satya Nadella a toutefois souligné le rôle clé des partenaires, indiquant que la société passait de l’ère du « partner led » à celle du « partner first »… Lire la suite.

Comment Be-Cloud a remporté le prix solutions Cloud PME Microsoft au nez et à la barbe de 2.500 autres prétendants

Article du 21-07-2017

Le jeune fournisseur français de services hébergés spécialisé dans les offres cloud de Microsoft vient encore de se distinguer lors de la dernière conférence partenaires microsoft – qui s’est tenue mi-juillet à Washington – en raflant l’Award Small & Midmarket Cloud Solutions… Lire la suite.

Le cloud dope à nouveau les résultats de Microsoft

Article du 21-07-2017

Microsoft est sur un nuage. Le cloud a fait bondir ses résultats trimestriels. « L’innovation délivrée à travers nos plateformes cloud a généré de solides résultats ce trimestre », s’est félicité Satya Nadella dans un communiqué. « Les clients se tournent vers Microsoft et vers notre prospère écosystème de partenaires pour… Lire la suite.

Microsoft face au défi de rentabiliser Linkedin

Article du 28-08-2017

LinkedIn introduit la vidéo. « Chaque jour, des millions de membres de LinkedIn parlent de leur travail, leur carrière et leurs centres d’intérêt. Nous avons vu d’innombrables exemples de conversations permettant aux membres d’évoluer dans leur carrière et de découvrir de nouvelles opportunités. C’est pourquoi nous investissons dans de nouveaux moyens vous permettant de découvrir de l’excellent contenu et qui contribuent aux conversations qui comptent le plus pour vous. Dans cet esprit, nous ajoutons aujourd’hui un nouveau moyen vous permettant de partager votre expérience et vos perspectives avec l’introduction de LinkedIn vidéo », peut-on lire sur le blog du réseau social… Lire la suite.

Microsoft accélère dans l’IA

Article du 04-09-2017

Microsoft a ouvert cet été dans son siège de Redmond un laboratoire de recherche dédié à l’intelligence artificielle, le Microsoft Research AI. Rassemblant un peu moins de 90 chercheurs issus de diverses entités de la société, il se consacre à six domaines, à savoir… Lire la suite.

Avec MCNext, Econocom/Infeeny devient n°2 français des pure players services Microsoft

Article du 11-09-2017

Enfouie au milieu d’un rapport financier, l’information n’avait quasiment pas circulé à l’époque. Pourtant, en rachetant 81% du capital de la société de services pure player Microsoft MCNext en septembre 2016 pour l’adosser à son propre pôle d’expertise Microsoft, Infeeny, Econocom est devenu le numéro deux français des services autour des technologies Microsoft… Lire la suite.

Les partenaires français accueillent avec enthousiasme la nouvelle organisation partenaires de Microsoft

Article du 19-09-2017

L’information a été quelque peu noyée dans les multiples annonces de la conférence partenaires Microsoft Inspire 2017 mi-juillet, mais Microsoft a complètement refondu son organisation partenaires cet été, redistribuant les postes au passage… Lire la suite.

Tech Data lance lance une offre combinant Microsoft 365 et sa solution de serveur externalisé Small Business Cloud Server à destination des revendeurs

Article du 21-09-2017

Tech Data lance une offre intégrant Microsoft Business 365 à son offre Small Cloud Server, opérant sur Microsoft Azure. Cette nouvelle solution vise le marché des PME, lesquelles en s’appuyant sur les partenaires Microsoft bénéficieront ainsi d’un meilleur support pour bâtir leur cloud… Lire la suite.

Microsoft Ignite : quatre points à retenir de la conférence de Satya Nadella

Article du 26-09-2017

A l’occasion de la conférence Ignite qui a ouvert ses portes à Orlando en Floride et où sont attendus près de 25.000 participants, Microsoft a tiré une première salve d’annonces. Au cours de sa keynote d’entrée, Satya Nadella a ainsi indiqué… Lire la suite.

Microsoft : une nouvelle équipe de direction France très partner friendly

Article du 28-09-2017

Microsoft France vient d’officialiser l’organigramme de la nouvelle équipe siégeant à son comité de direction. Conformément à ce qui avait été annoncé il y a trois semaines, c’est Carlo Purassanta qui succède à Vahé Torossian à la présidence de la filiale française… Lire la suite.

Orange Business Services et Microsoft s’associent dans l’IoT industriel

Article du 03-10-2017

Orange Business Services a décidé de s’associer à Microsoft dans le domaine de l’internet des objets pour le secteur industriel. Dans un communiqué, la filiale services IT de l’opérateur explique ainsi vouloir … Lire la suite.

Microsoft abandonnerait son activité Surface déficitaire d’ici à 2019

Article du 05-10-2017

L’année 2019 pourrait être pour Microsoft celle de l’abandon total du hardware ? C’est ce que croit savoir le CEO de Canalys, Steve Brazier… Lire la suite.