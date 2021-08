En raison du Covid-19, Amazon Web Services a annulé sa conférence en présentiel re:Inforce 2021 consacrée à la sécurité, l’identité et la conformité qui était prévue à Houston au Texas les 24 et 25 août. Elle sera remplacée par un événement virtuel gratuit le 24 août.

« Nous avons suivi de près l’évolution de la situation concernant le Covid-19 dans la région de Houston », explique la filiale d’Amazon sur la page web consacrée à l’événement. « En raison du niveau de risque élevé du Covid-19 élevé à Houston, nous avons dû réévaluer soigneusement nos plans pour AWS re:Inforce 2021. Nous avons pris la décision très difficile de l’annuler. »

Les participants qui ont payé les frais d’inscription seront remboursés intégralement dans les 5 jours ouvrable promets AWS. « Si vous avez réservé un hôtel lors de l’enregistrement, cette réservation sera annulée et, le cas échéant, votre acompte sera également remboursé », précise le spécialiste du cloud.

L’événement virtuel gratuit du 24 août se déroulera de 10 h à 16 h 30 (heure locale) et comprendra des diffusions en direct, notamment celle du discours d’ouverture de Stephen Schmidt, vice-président et directeur de la sécurité des informations d’AWS, à laquelle participeront également le nouveau CEO d’AWS, Adam Selipsky et Brian Lozada, directeur de la sécurité des informations de HBO Max.

Sont également annoncées une conférence de Ken Beer, directeur général d’AWS Key Management Service, et Jenny Brinkley, directrice d’AWS Security, consacrée à la protection des données et à la confidentialité, une conférence d’Anil Markose, directeur d’AWS Security en charge des audits de sécurité tiers et des certifications de sécurité dans le monde sur le thème « Gouvernance, risques et sécurité », ainsi qu’une conférence de Karen Haberkorn, directrice de la gestion des produits d’AWS Identity, consacrée à la gestion des identités et des accès. Un programme complet de l’événement sera annoncé dans les prochains jours. Tous les discours resteront en ligne pendant 48 heures.

Notons par ailleurs qu’AWS maintient – pour le moment – sa conférence annuelle partenaires et clients AWS re:Invent 2021 prévue en présentiel à Las Vegas du 29 novembre au 3 décembre. On y célébrera notamment le 10ème anniversaire des conférences re:Invent qui ont vu le jour, précisément à Las Vegas.

Une version virtuelle et gratuite d’AWS re:Invent 2021 est également prévue.