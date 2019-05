Voilà encore un bogue qui jette une ombre supplémentaire sur l’infaillibilité de Microsoft, déjà bien éprouvée par les nombreuses pannes d’Azure. Jeudi 16 mai de nombreux clients britanniques d’Azure en licence Open ont trouvé plus d’une centaine de factures d’autre clients dans leur boîte mail. C’est ce qu’a expliqué un revendeur Microsoft à The Register. Ce revendeur, dont le nom n’est pas révélé, a lui-même reçu 187 courriers électroniques dans sa boîte de réception, chacun contenant une facture jointe comportant le numéro de commande et l’ID de l’abonnement Azure correspondant.

S’apercevant de la bévue, la firme de Redmond a envoyé un courriel aux entreprises concernées. « Une facture associée à votre abonnement Azure in Open (AiO) a été partagée par inadvertance avec un autre client en raison d’une modification opérationnelle apportée au système de facturation », affirme l’éditeur avant d’ajouter « Il se peut que vous ayez également reçu de manière incorrecte les factures d’autres clients de l’AiO. »

Expliquant que le problème avait été corrigé, Microsoft a demandé aux destinataires concernés de détruire les factures. Pas sûr que tous l’on fait sans jeter un coup d’œil sur les documents pour voir si celle d’un concurrent ne se trouvait pas parmi elles.

Cela dit, l’erreur est humaine !