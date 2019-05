API lance MonPortailDeDoc.com, une plateforme d’envoi de factures vers les entreprises du secteur privé ou vers la plateforme nationale de l’État : Chorus Pro. Il s’agit d’une solution gratuite pour les envois en faible nombre vers Chorus Pro. Elle peut aussi permettre de traiter de manière automatisée et sécurisée les envois de factures vers Chorus Pro comme en BtoB pour accélérer les encaissements.

La dématérialisation de factures amène les entreprises à s’appuyer sur des processus de gestion industriels qui permettent de gagner en performance et en sécurité dans la gestion de leurs opérations tout en étant conforme aux différentes réglementations existantes. C’est dans ce contexte que MonPortailDeDoc.com a été créé pour répondre simplement aux besoins de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille.

Pascal Feydel – Gérant d’API : « MonPortailDeDoc.com propose un espace dédié à chaque entreprise qui souhaite déposer, envoyer et suivre ses factures vers les clients du secteur public (Chorus Pro). La transmission des factures est alors facilitée et au format attendu par le destinataire. Cette solution permet de lancer une démarche de transition numérique en douceur. La partie gratuite de l’offre comprend la saisie des données exigées par Chorus Pro et le dépôt des factures à destination du portail de l’AIFE au format d’avenir : Factur-X. »

Une réponse opérationnelle à deux niveaux

Pour les envois vers ChorusPro : Concrètement, MonPortailDeDoc.com, relié au portail de l’AIFE, propose un formulaire simplifié permettant l’envoi des factures vers Chorus Pro. De plus, si Chorus Pro est momentanément indisponible, MonPortailDeDoc.com réserve l’expédition des factures mises en dépôt pour les envoyer lors du rétablissement de service. Ainsi l’émetteur n’a pas à se soucier de la disponibilité du portail Chorus Pro et les envois sont réalisés en toute sérénité.

Pour les envois automatisés vers les entreprises : Avantage majeur ; à travers cette solution de nouvelle génération : le destinataire des factures n’est pas contraint de se connecter à un espace de téléchargement. Son acceptation en est facilitée et la productivité est améliorée grâce à la réduction des refus, des litiges et des erreurs. Les gains opérationnels et financiers sont « immédiats ».

Au niveau technologique, la plateforme Cloud hébergée en France métropolitaine, ne demande aucune installation ni maintenance. La solution offre un service professionnel, et sécurise l’ensemble des échanges de factures ainsi réalisés.

Principaux bénéfices de MonPortailDeDoc.com

– Débuter facilement et progressivement la facture électronique

– Envoyer ses factures aux normes en vigueur

– Utiliser un seul opérateur capable de traiter toutes les factures électroniques

– Déposer plus simplement, à son rythme et gratuitement les factures destinées à Chorus Pro

– Pouvoir aussi choisir l’option d’un envoi automatisé capable de traiter les envois en masse autant vers le secteur public que vers le secteur privé avec une signature électronique et un archivage à valeur probatoire

– Accéder à un tableau simplifié de suivi des factures émises