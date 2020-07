Comme chaque année, Microsoft a profité de sa conférence annuelle dédiée à l’écosystème partenaire de Microsoft, dont l’édition 2020 se tient ces 21 et 22 juillet en version 100% digitale, pour dévoiler les noms des partenaires qu’il souhaite distinguer sur l’exercice fiscal écoulé. Un exercice toujours riche d’enseignements sur la stratégie de l’éditeur et l’orientation qu’il souhaite donner à son écosystème.

Le grand gagnant de ces awards partenaires 2020 est Accenture Avanade qui obtient le prix du partenaire de l’année 2020 pour la France. « Microsoft a souhaité récompenser Accenture Avanade pour ses succès commerciaux sur l’année écoulée, la montée en compétence de ses forces commerciales et de ses consultants (avec plus de 300 personnes certifiées en l’espace de six mois), et son implication dans l’école de l’IA [que Microsoft a lancée en 2018], explique Agnès Van De Walle, directrice de One Commercial Partner chez Microsoft France.

Cette école permet à des personnes en reconversion de se former pendant sept mois en développement sur les technologies de traitement de la donnée et d’intelligence artificielle de Microsoft et de bénéficier d’un contrat de professionnalisation d’un an chez un partenaire ou un client Microsoft. Une quinzaine de partenaires sont partie prenante sur cette initiative, dont Accenture Avanade, qui a recruté 24 apprenants sur un total de 350 personnes formées par Microsoft sur l’exercice.

Deuxième grand gagnant de cette édition 2020 : l’éditeur Klaxoon qui a remporté le prix mondial du partenaire de l’année 2020 dans la catégorie solutions et applications pour Microsoft Teams (Apps & solutions for Microsoft Teams). « Klaxoon édite une solution qui se greffe sur Microsoft Teams et qui permet d’améliorer la collaboration des équipes distantes, détaille Agnès Van De Walle. Très utilisée en interne chez Microsoft, l’offre a permis d’amplifier l’énorme croissance enregistrée par Teams pendant le Covid, souligne-t-elle.

On notera également les places de finalistes obtenues par Orange Business Services, Atos et Accenture Avanade, respectivement pour les prix du partenaire de l’année 2020, respectivement dans les catégories Calling and meetings for Microsoft Teams, Modern endpoint management et Retail.

Microsoft France a également récompensé huit partenaires : Linkbynet (catégorie Sécurité et Inclusion), Twelve (Business Applications), Exakis Nelite (Modern Workplace), Dataiku (Intelligent Cloud), Insight (Intelligent workspace), Younited (Industry Game Changer), Witivio (Start-Up), Devoteam (Technical Intensity).