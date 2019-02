Accenture et Microsoft, conjointement avec leur co-entreprise Avanade, ont annoncé le lancement du groupe Accenture Microsoft Business. Détenue majoritairement par Accenture, Avanade a été fondée en 2000 par la société de conseil et Microsoft.

Le nouveau groupe rassemblera plus de 45.000 professionnels dédiés aux solutions Microsoft. Il sera dirigé par Emma McGuigan, directrice générale principale d’Accenture, qui a une expérience de plus de 20 ans à des postes de direction dans le secteur technologique. Adam Warby continuera à assumer les fonctions de PDG d’Avanade.

« Le groupe Microsoft Business d’Accenture constitue une avancée majeure dans notre relation de longue date avec Microsoft. Il associe la vaste expérience du secteur et les compétences de transformation d’Accenture aux puissantes technologies numériques de Microsoft et à la spécialisation d’Avanade dans l’écosystème Microsoft », explique dans un communiqué Paul Daugherty, directeur de la technologie et de l’innovation d’Accenture et président du conseil d’Avanade. « La demande de transformation numérique, alimentée par le cloud, n’a jamais été aussi grande. Nous rassemblons les principales capacités de nos entreprises pour répondre à cette demande et apporter des innovations à nos clients. »

Le groupe investira dans des solutions fonctionnelles et basées sur les technologies Microsoft, avec pour mission de fournir à ses clients des services axés sur l’expérience utilisateur, l’analyse, l’intelligence artificielle, le cloud, la sécurité, l’IoT et d’autres domaines critiques. Il a pour mission de « s’attacher à aider les clients à migrer vers Microsoft Azure et à exploiter efficacement la puissance des données et de l’intelligence artificielle, à optimiser les processus commerciaux Microsoft avec Microsoft Dynamics 365 et à favoriser le travail et la collaboration modernes avec Microsoft 365 ».

Ensemble, Accenture et Avanade revendiquent la réalisation de plus de 35.000 projets Microsoft pour plus de 4.000 clients à travers le monde.