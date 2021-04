Neocase, éditeur français et leader mondial de solutions de digitalisation de la fonction Ressources Humaines, intensifie son partenariat avec Microsoft France en rejoignant la Marketplace de Microsoft Teams et en devenant de ce fait une application RH totalement intégrée à cet environnement.

Partenaire clé en Europe de Microsoft depuis 2006 , Neocase s’inscrit dans la stratégie de digital Workplace de Microsoft Teams. Avec la crise, la plateforme de collaboration Microsoft Teams est devenue l’une des applications préférées des salariés et un canal de communication stratégique entre les collaborateurs et les Ressources Humaines.

Une expérience employé RH 100% digitale

Neocase propose à travers son chatbot Neo, des services RH accessibles en 24/7 et de n’importe-où. Que le collaborateur soit au bureau, à son domicile ou en situation de mobilité, il pourra toujours accéder à ses services RH via l’application mobile Microsoft Teams. Il pourra simplement poser une question, créer une demande si la réponse du chatbot n’est pas suffisante, la suivre ou mettre à jour une demande existante directement dans l’application. Au-delà d’offrir une expérience collaborateur 100% digitale à leurs salariés, les entreprises peuvent optimiser le temps passé par les gestionnaires RH à répondre aux questions des collaborateurs, avec le portail en libre-service proposé par Neocase. Toutefois, le contact humain a toute son importance dans la relation avec les salariés. Pour cela, si le collaborateur souhaite initier une conversation avec un gestionnaire RH, il pourra communiquer en live via le chatbot Neo intégré à Microsoft Teams.

Deux solutions technologiques dans l’ère du temps

L’alliance d’une solution cloud RH de nouvelle génération pensée pour les ETI et grands comptes internationaux, développée autour des technologies Microsoft et associée à l’environnement Microsoft Teams est donc un formidable accélérateur pour accompagner les organisations dans la transformation digitale de leurs processus RH. À travers cette annonce majeure, Neocase démontre sa volonté d’investir massivement dans les solutions proposées par Microsoft.

L’éditeur de solutions RH va continuer à intégrer des innovations dans le bot RH à destination des employés en s’appuyant sur les évolutions des services cognitifs de Microsoft, pour rendre la conversation entre l’employé et le bot la plus naturelle possible et ce en multilingue. A titre d’exemple, Neocase vise à détecter plus finement dans les conversations les doutes de risques psycho-sociaux d’un employé pour directement transférer la conversation à un gestionnaire RH.

Cette détection passe par l’utilisation de modèles de Machine Learning, technologie d’intelligence artificielle également utilisée pour analyser et classifier le contenu des demandes de services entrantes par le bot dans l’automatisation de leur traitement.

Dans le cadre de cette collaboration, Neocase a accès aux data scientists et experts technologiques de Microsoft (Power BI, services cognitifs etc…) lui permettant d’avoir une avance technologique sur ses concurrents.

Pour Jérôme Ménard, CTO chez Neocase « Nous sommes fiers d’annoncer l’intégration de notre Chatbot Neo au sein de l’application Microsoft Teams. Cela constitue une réelle reconnaissance pour le travail mené par nos équipes, mais aussi une formidable opportunité d’accélérer notre croissance à l’échelle mondiale auprès des milliers d’entreprises qui utilisent déjà Microsoft Teams au quotidien. Aujourd’hui, les usages des employés évoluent et ils souhaitent désormais que depuis l’application qu’ils utilisent quotidiennement pour communiquer, les services viennent à eux. Neocase intégré à Microsoft Teams c’est la rencontre entre les services RH de l’entreprise et la plateforme collaborative Microsoft Teams. Nous allons continuer à investir durablement autour des solutions Microsoft et particulièrement Teams en rendant prochainement accessible toutes les interfaces Neocase. »

« A l’heure où le travail hybride est devenu la norme, nous sommes ravis de cette collaboration avec notre partenaire Neocase, qui s’inscrit dans notre démarche globale pour enrichir l’expérience collaborateur. A travers l’intégration de l’application RH Neocase au sein de notre plateforme collaborative Microsoft Teams, nous combinons le meilleur de nos technologies pour répondre, avec notre écosystème, aux nouveaux besoins et attentes de chacune et chacun dans son environnement professionnel. » ajoute Agnès Van De Walle, Directrice de l’entité Partenaires et Startups de Microsoft France.