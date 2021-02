Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions de Agnès Van de Walle, directrice de l’entité OCP pour Microsoft France

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Agnès Van de Walle : Après une année 2020 où les entreprises et organisations ont été mises à rude épreuve, 2021 sera selon les prévisions des analystes, une année de rebond et d’opportunités.

Les chiffres de l’étude IDC en témoignent, avec une croissance prévisionnelle de 3,9% pour la France. Le segment IaaS se démarque avec une croissance prévisionnelle de 29,6%. Quant au marché relatif au déploiement et au développement d’applications, on attend une croissance prévisionnelle de 3,8%.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Agnès Van de Walle : L’année 2021 va s’inscrire dans la continuité de l’année 2020, avec l’accélération des pratiques de travail collaboratives et hybrides chez nos clients. Selon la deuxième édition de l’enquête « Work.Reworked » de Microsoft, réalisée en collaboration avec KRC Research, Boston Consulting Group et le Dr Michael Parke de la Wharton School, près de 90% des dirigeants sont prêts à adopter durablement le travail hybride et indiquent que leur entreprise est aussi productive depuis sa mise en place.

Durant le premier confinement, les entreprises et organisations ont dû faire face à de nombreux défis tant pour assurer la continuité d’activité que pour garantir le bien-être et la cohésion de leurs équipes à distance. En l’espace de quelques semaines, le recours massif au télétravail a poussé les entreprises et organisations à s’adapter à un nouvel environnement de travail et de collaboration. Cette période inédite a aussi accéléré l’adoption d’outils numériques afin d’assurer la continuité des activités. L’étude menée par Microsoft avec OpinionWay confirme que le lien social est essentiel au bien-être des collaborateurs : en effet, 40% des actifs français le considèrent comme source de bonheur au travail.

L’émergence d’un modèle hybride, mixant télétravail et présentiel combiné aux outils technologiques comme Microsoft Teams par exemple, permet de maintenir les relations, de diminuer le stress dû au télétravail mais aussi de réduire la fatigue. Par exemple, les fonctionnalités Together mode, émoticônes ou encore Leverage IA ont été conçues pour faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle en proposant des options de réponses automatiques sur Teams ou la possibilité d’activer la fonction « ne pas déranger » pour permettre à chacun de garantir des moments de concentration.

Nous avons également observé une hausse des migrations vers le Cloud. Une tendance qui va s’intensifier en 2021 tout comme l’adaptation des infrastructures pour optimiser les coûts. Les entreprises repensent leurs parcours et relations clients et mettent à la disposition de leurs collaborateurs des solutions adaptées pour répondre à des problématiques notamment grâce au low code, en leur permettant de déployer des processus métiers plus simplement et rapidement.

Chez Microsoft, l’approche low code avec l’outil Power Apps permet à tous les collaborateurs de devenir acteurs de la transformation de leur entreprise, qu’il s’agisse des collaborateurs de terrain, du département des ressources humaines, de la finance, ou encore du marketing en levant les barrières techniques. Ainsi, ils peuvent concevoir facilement leurs propres applications mobiles. La SNCF, un de nos premiers utilisateurs, a fait le choix de PowerApps, permettant à ses équipes d’imaginer des dizaines d’applications pour faciliter leur travail au quotidien comme remplir des rapports d’incidents, gérer la formation en ligne, réserver des véhicules, commander des pièces de train…

Channelnews : Trois profils dont Microsoft va avoir besoin en 2021 ?

Agnès Van de Walle : En France, nous constatons une pénurie de talents autour des métiers de l’IA et du Cloud, avec l’optimisation des infrastructures, le move-to-cloud et l’essor des applications métiers (business applications), aussi bien pour Microsoft que pour notre écosystème. C’est pourquoi, nous avons lancé avec Simplon et nos partenaires les Ecoles IA Microsoft et les Ecoles Cloud pour former des personnes éloignées de l’emploi ou en reconversion aux métiers de l’IA et du Cloud. À la fin de leur cursus, des contrats de professionnalisation et des opportunités d’emplois leur sont proposés au sein de notre écosystème de partenaires. À ce jour, nous avons déjà accompagné 360 apprenants dont 33% de femmes au sein de 22 écoles avec 93% de sorties positives.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Agnès Van de Walle : Nous voyons, avec la situation actuelle, une accélération très forte du Cloud versus les solutions on-premise beaucoup plus rapide que prévu et qui va, sans nul doute, impacter les solutions sur site en 2021.

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Agnès Van de Walle : L’éthique ! L’équilibre vie privée/vie professionnelle, le bien-être des collaborateurs, des clients et des partenaires deviennent des enjeux majeurs de la transformation digitale tandis que le besoin de la garantie du respect de la vie privée s’est accéléré. C’est une véritable transformation tant culturelle qu’organisationnelle. Nous sommes convaincus que la confiance – au cœur de nos valeurs – et le travail hybride favoriseront la résilience des entreprises.

Je pense que la conscience écologique sera également une valeur forte pour les mois et années à venir et se concrétisera par des actions concrètes. Nous savons que la contribution la plus importante au développement durable de notre planète viendra des actions que nous mènerons aux côtés de nos clients et partenaires et organisations à travers le monde en leur donnant les moyens de réduire leur propre empreinte carbone afin de créer de nouvelles solutions susceptibles de relever ce défi. À titre d’exemple, notre nouveau fonds pour le climat investira 1 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années pour accélérer le développement de technologies de réduction et d’élimination du carbone.

L’entraide va être une troisième valeur forte. Nous sommes proches de notre écosystème et 2021 va renforcer notre relation avec notre écosystème de plus de 10.500 partenaires en France, notamment au travers de nombreuses initiatives comme les écoles IA et Cloud Microsoft, la création de la plateforme MyP2P, une place de marché dédiée aux partenaires, ou encore nos engagements sur la diversité et l’inclusion comme la mise en avant de rôles modèles féminins chez nos partenaires.

Nous mettrons également une emphase très forte sur l’écoute de notre écosystème pour être le plus réactif possible face au marché et à la situation économique. Ces différentes initiatives locales ont été pensées pour faciliter et accélérer le business au sein de notre écosystème et ainsi garantir une relation pérenne avec l’ensemble de nos partenaires et clients quels que soient leur secteur.

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

Agnès Van de Walle : Tout d’abord nos clients, qui font preuve d’une grande résilience et continuent à innover.

Les besoins en transformation digitale n’ont jamais été aussi importants et plébiscités. 2021, sera l’année de l’accélération de la transformation digitale de nos clients, quelle que soit leur taille. Nos équipes et notre écosystème sont prêts à accompagner les défis de 2021. Nous ne faisons plus face à la surprise du premier confinement, nous sommes préparés et les solutions de nos partenaires sont adaptées pour répondre aux nouveaux besoins de leurs clients, même en urgence.

Enfin, nous voyons une forte croissance de notre écosystème, avec une demande accrue de partenaires souhaitant rejoindre notre réseau afin de pouvoir proposer des solutions numériques innovantes à leurs clients. Nous mettons d’ailleurs tout en œuvre pour faciliter l’arrivée de nouveaux partenaires au sein de notre écosystème en mobilisant notre énergie et notre créativité pour offrir des alternatives innovantes pour toujours mieux accompagner et fédérer notre écosystème de partenaires et de clients.

Réponses reçue par mail le 29 janvier