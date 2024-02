La société de base de données MariaDB, créée par le fondateur de MySQL, Monty Widenius, a reçu une offre de rachat de 37,3 millions de dollars de la part de la société d’investissement K1 Investment Management. Cette offre non sollicitée et non contraignante est nettement inférieure à la valeur estimée de la société – 672 millions de dollars – lors de son introduction à la Bourse de New York fin 2022.

K1 affirme que l’offre représente une prime de 189% par rapport au cours de clôture de l’action de MariaDB le 5 février dernier et une prime de 114% par rapport au cours de clôture moyen de l’action de MariaDB au cours des 30 derniers jours calendaires.

MariaDB a déclaré que son conseil d’administration examinait l’offre et prenait conseil.

Pour mémoire, en août dernier, MariaDB annonçait son intention de revoir sa stratégie pour juguler ses pertes. Depuis, l’entreprise s’est séparée de son service SkySQL DBaaS, une base de données sous forme de service (DbaaS) lancée en 2020, pour le confier à une nouvelle société du même nom, spécialisée dans les bases de données cloud.