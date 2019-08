Malgré une baisse du chiffre d’affaires, HPE se montre satisfait de ses résultats trimestriels et relève ses prévisions. Au cours du troisième trimestre (clos le 31 juillet) de son exercice 2019 décalé, la firme de Palo Alto a généré un chiffre d’affaires de 7,22 milliards de dollars, en baisse de 7% comparé aux 7,76 milliards de dollars enregistrés un an auparavant. Déduction faite des 666 millions de dollars qui seront versés à DXC en raison d’un litige comptable, HPE enregistre une perte nette GAAP de 27 millions de dollars soit 0,02 dollar par action, contre un bénéfice de 451 millions de dollars ou 0,29 dollar par action un an auparavant. Hors charges exceptionnelles, le bénéfice net atteint 603 millions de dollars ou 0,45 dollar par action, contre 0,42 dollar par action un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 7,26 milliards de dollars et un BPA non-GAAP de 0,40 dollar.

Au cours de la période, la branche informatique hybride a engrangé 5,5 milliards de dollars, en chiffre en baisse de 9% par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires d’Intelligent Edge s’est élevé à 762 millions de dollars. Celui des produits Aruba a diminué de 4% par rapport à l’exercice précédent, en revanche les revenus provenant des services Aruba ont augmenté de 16%. Si l’on ajoute à cela la forte progression de Nimble, l’activité stockage s’affiche en forte hausse.

Encouragé par la hausse du BPA non-GAAP, le constructeur envisage à présent pour l’ensemble de son exercice 2019 un bénéfice par action non-GAAP compris entre 1,72 dollar et 1,76 dollar, supérieur au 1,68 dollar prévu par Wall Street.

« Notre solide performance opérationnelle reflète une exécution continue et disciplinée, alors que nous modifions délibérément notre portefeuille afin de fournir à nos clients des offres de valeur supérieure, définies par logiciel, livrées en tant que service », commente dans un communiqué Antonio Neri, président et CEO d’HPE. « Je reste confiant dans notre capacité à générer une croissance rentable en exécutant notre stratégie. »