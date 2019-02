HPE vient de publier ses résultats du premier trimestre clos le 31 janvier de son exercice financier 2019. Bien qu’en léger recul de 2% sur un an, le chiffre d’affaires est conforme aux attentes du constructeur et s’établit à 7,6 milliards de dollars. Les revenus provenant d’Intelligent Edge, d’HPE Aruba, des solutions de calcul haute performance, des solutions hyperconvergées, du stockage et des services financiers progresse. En revanche, le chiffre d’affaires d’HPE Pointnext recule, principalement « en raison de la disparition intentionnelle de la société dans certaines zones géographiques ».

Le chiffre d’affaires progresse de 3% dans la zone EMEA, est stable dans la zone Amériques et chute de 11% dans la région Asie/Pacifique/Japon.

Le bénéfice opérationnel GAAP double sur un an pour atteindre 456 millions de dollars. Le résultat net GAAP chute en revanche de 88% à 200 millions de dollars « en raison principalement d’ajustements ponctuels sans effets de trésorerie liés à la réforme fiscale américaine ». Le bénéfice net dilué par action GAAP chute quant à lui de 86% pour s’établir à 0,13 dollar.

En termes non-GAAP, le résultat net grimpe de 13,5% à 600 millions de dollars tandis que le BPA non-GAAP bondit de 31% à 0,42 dollar.

Le flux de trésorerie provenant des activités est de 382 millions de dollars, en hausse de 169%. La trésorerie disponible grimpe sur un an de 222 millions de dollars mais reste négative à -190 millions de dollars.

Pour le deuxième trimestre, HPE table sur un bénéfice par action GAAP compris entre 0,19 et 0,23 dollars et sur un BPA non-GAAP de 0,34 à 0,38 dollar. Sur l’ensemble de l’exercice, la firme de Palo Alto prévoit un bénéfice par action GAAP compris entre 0,88 et 0,98 dollars et sur un BPA non-GAAP de 1,56 à 1,66 dollar.