A l’issue du quatrième trimestre l’exercice 2021, Cisco a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires du trimestre a grimpé de 8% sur un an pour atteindre 13,1 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus ont frôlé les 50 milliards de dollars à 49,8 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 1%.

La firme de San Jose a enregistré une progression des commandes à deux chiffres sur l’ensemble des marchés et zones géographiques, y compris une croissance des commandes de produits de 31 %, la plus forte enregistrée d’une année sur l’autre depuis plus d’une décennie.

Les ventes de logiciels et d’abonnements ont grimpé de respectivement 6% et 9% en glissement annuel au premier trimestre. Sur l’ensemble de l’exercice, les croissances enregistrées sont de respectivement 7% et 15%.

A l’issue du trimestre, le bénéfice par action GAAP a augmenté de 15% à 0,71 dollar. Le BPA non-GAAP s’est établi à 0,84 dollar soit une croissance annuelle de 5%. Wall Street tablait sur 0,82 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice par action GAAP a reculé de 5% en glissement annuel à 2,50 dollars. De son côté, le BPA non-GAAP est resté stable d’une année sur l’autre à 3,22 dollars.

Pour le trimestre en cours, Cisco s’attend à un chiffre d’affaires en croissance de 7,5% à 9,5%, à un BPA GAAP compris entre 0,61 dollar et 0,66 dollar, et à un BPA non-GAAP compris entre 0,79 dollar et 0,81 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, la firme de San Jose prévoit un chiffre d’affaires en croissance de 5% à 7%, à un BPA GAAP compris entre 2,72 dollars et 2,84 dollars, et à un BPA non-GAAP compris entre 3,38 dollars et 3,45 dollars.

« Nous constatons toujours une grande dynamique dans notre entreprise alors que les clients cherchent à moderniser leurs organisations pour plus d’agilité et de résilience », commente dans un communiqué Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. « La demande pour la technologie Cisco est forte, nos performances au quatrième trimestre marquant la plus forte croissance de commandes de produits depuis plus d’une décennie. Grâce à la puissance de notre portefeuille, nous sommes bien placés pour aider nos clients à accélérer leur transformation numérique et à prospérer dans un monde hybride. »

« Notre performance reflète l’impact de nos investissements dans des opportunités de forte croissance qui se traduisent par une forte progression de nos commandes de produits. Alors que nous poursuivons la transformation de notre modèle commercial vers des revenus plus récurrents, nous avons désormais accumulé plus de 30 milliards de dollars d’obligations de performance restantes », assure de son côté le directeur financier Scott Herren.