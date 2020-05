Il aurait fallu 2% petits points de croissance au quatrième trimestre pour que le chiffre d’affaires 2019-2020 de LDLC soit en progression d’une année sur l’autre. Malheureusement, le Covid-19 en a décidé autrement. Au cours des trois derniers mois de l’exercice clos au 30 mars, les revenus ont en effet reculé de 5% à 120,7 millions d’euros.

Sur la période, les activités BtoB ont enregistré un chiffre d’affaires de 36,9 millions d’euros contre 41,0 millions d’euros au dernier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires des boutiques est en recul de 3% et atteint 15,6 millions d’euros. À la suite de la mise en place par le gouvernement de mesures de confinement, le groupe LDLC a procédé à la fermeture temporaire de la plupart de ses magasins. À ce jour, seules 10 boutiques, sur les 51 que compte le réseau, sont ouvertes au public, dans le strict respect des mesures « barrières » préconisées.

De leur côté, les ventes BtoC en ligne affichent un chiffre d’affaires de 61,7 millions d’euros, stable comparé à l’exercice précédente. Il aurait été en nette progression si le groupe n’avait pas été confronté au 31 mars à un décalage de facturation clients du fait du calendrier mais aussi des effets de la crise sanitaire sur la chaîne logistique. Au final, globalement les activités BtoC génèrent 82,1 millions d’euros sur le trimestre.

On arrive ainsi pour l’ensemble de l’exercice à un chiffre d’affaires annuel de 493,3 millions d’euros, en recul de 2,8%.

L’activité BtoC réalise un chiffre d’affaires de 323,5 millions d’euros contre 335,9 millions d’euros un an plus tôt. Hors Matériel.net, elles affichent des revenus de 236,0 millions d’euros, en croissance de 2,7%. Le chiffre d’affaires des boutiques progresse de 11,2% pour atteindre 66,7 millions d’euros.

Les activités BtoB enregistrent quant à elles un chiffre d’affaires de 162,3 millions d’euros, stable par rapport à l’exercice précédent. « Ces activités, qui étaient en progression de 3,5% sur les neuf premiers mois de l’année, sont plus particulièrement affectées par le fonctionnement ralenti des entreprises depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement en France », précise le groupe dans son communiqué.

Les autres activités (hors Maginéa) totalisent un chiffre d’affaires cumulé de 7,5 millions d’euros, contre 7,1 millions d’euros lors de l’exercice 2018-2019. Ceci reflète notamment les bonnes performances de L’Armoire de Bébé dans l’univers de la puériculture.

Pour l’exercice en cours, LDLC observe des impacts très variables de la pandémie de coronavirus en fonction de ses différentes activités. Si les boutiques et les entités BtoB connaissent temporairement une baisse sensible d’activité, les sites de vente en ligne enregistrent de leur côté une demande soutenue malgré un contexte logistique légèrement perturbé. En matière d’approvisionnement, le groupe indique qu’il dispose des stocks et canaux appropriés pour satisfaire la demande.

Malgré cette situation inédite, LDLC estime que le positionnement de son offre et son panel de métiers (réseau de distribution, BtoB, BtoC online) ne devrait pas avoir d’impact significatif sur son activité au cours de l’exercice 2020-2021.

LDLC a finalisé le 10 avril l’acquisition de Top Achat auprès de Rue du Commerce. Cette activité a généré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 90,0 millions d’euros.