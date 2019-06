LDLC a réalisé sur l’exercice 2018-2019 un chiffre d’affaires de 507,5 millions d’euros, en progression de 7,5%. L’activité BtoB affiche un chiffre d’affaires de 162,2 millions d’euros, en hausse de 34,4%. En revanche, les activités BtoC affichent des revenus en baisse de 1,2% à 335,9 millions d’euros, contre 340,1 millions d’euros au cours de l’exercice précédent. Le réseau de boutiques LDLC.com, en fort développement sur l’exercice (42 magasins, en France et en Espagne au 31 mars 2019 contre 29 un an plus tôt), contribue à hauteur de 59,9 millions d’euros et représente désormais 18% du chiffre d’affaires BtoC.

Malgré la progression du chiffre d’affaires global, une marge brute préservée à 17% et un ebitda redevenu positif au premier trimestre, le poids financier des investissements (évolution des systèmes d’information et des plateformes informatiques, lancement de l’implantation en Espagne, mise en place d’une équipe BtoB en région parisienne…) plombe le résultat net. Le groupe affiche une perte de 4,3 millions d’euros, contre un bénéfice de 5,4 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Les capitaux propres s’établissent à 53,2 millions d’euros (contre 60,7 millions d’euros au 31 mars 2018) pour un endettement financier net de 61,5 millions d’euros (52,4 millions d’euros l’an dernier), dont environ 33 millions d’euros liés à la valeur des actifs immobiliers

« Dans un contexte particulièrement défavorable sur une majeure partie de l’exercice, les résultats 2018-2019 reflètent principalement le poids financier des nombreux investissements engagés par le groupe pour renforcer sa place sur les marchés du High-Tech et se doter de nouveaux moteurs de croissance », explique dans un communiqué le directeur général du groupe, Olivier de la Clergerie. « La nette amélioration des performances au second semestre et le maintien de la marge brute à un niveau élevé constituent des éléments encourageants qui témoignent de la solidité de nos activités et de la mobilisation de nos équipes. »

LDLC prévoit pour l’exercice 2019-2020 actuel, un retour à ses performances historiques. Le groupe s’attend à des tendances plus favorables (inversion de tendance sur les activités BtoC, nouvelle progression de l’activité LDLC.pro) et à recueillir les fruits de ses investissements (développement du réseau de boutiques et montée en puissance des activités en Espagne).

Sur le plan financier, LDLC a mis en œuvre plusieurs mesures visant à significativement améliorer l’EBITDA sur 2019-2020 : économies de l’ordre de 150.000 euros/mois liées à des synergies et réduction de l’ordre de 3,5 millions d’euros des charges de personnel engagée au second semestre de l’exercice 2018-2019. Il prévoit par ailleurs de réaliser des économies de 1,2 million d’euros en matière de publicité et de communication. Enfin, il va bénéficier de la cession de deux actifs immobiliers : l’entrepôt de Nantes et le siège social.

« Avec des signaux positifs depuis maintenant quelques mois sur nos marchés, nous sommes confiants dans la capacité du groupe LDLC à tirer pleinement parti des opportunités de marché et à renouer, à partir de 2019-2020, avec un rythme de croissance et un niveau de rentabilité plus conformes à ses performances historiques », conclut Olivier de la Clergerie.