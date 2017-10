La hausse des prix des composants pèse toujours sur les résultats de LDLC.com. Malgré tout, l’activité BtoC se redresse, le chiffre d’affaires du premier semestre 2017-2018 affichant un repli de 3,2%, contre 4,4% au premier trimestre. Il atteint ainsi 155,0 millions d’euros, dont 69,6 millions d’euros issus du 1er trimestre et 85,4 millions d’euros générés au deuxième trimestre. Les 26 magasins que comptait le groupe LDLC au 30 septembre participent à hauteur de 24,1 millions d’euros aux ventes BtoC contre 20,2 millions d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 19,3%.

LDLC.pro poursuit son déploiement avec un chiffre d’affaires de 54,6 millions d’euros dont 26,4 millions d’euros au deuxième trimestre 2017-2018 contre 25,9 millions d’euros au 30 septembre 2016. Les autres activités, dont Maginéa, contribuent pour 5,9 millions d’euros au chiffre d’affaires, contre 5,7 millions d’euros un an auparavant.

« De toute évidence, cet exercice restera impacté par les difficultés rencontrées concernant les prix des puces mémoire », précise LDLC.com dans un communiqué en indiquant qu’il est désormais mobilisé sur les ventes de fin d’année, une période importante pour l’activité BtoC. L’ouverture de 6 à 8 nouveaux magasins devrait soutenir le redressement.

Par ailleurs, le projet de s’implanter en Espagne d’ici la fin du deuxième semestre (en ligne et avec une boutique test) progresse, tandis que le développement de l’activité BtoB se poursuit avec le recrutement d’une équipe commerciale et d’un dépôt de livraison en région parisienne.

Enfin, LDLC rappelle qu’il est engagé dans l’acquisition de la société Olys, qui exploite notamment l’enseigne Bimp, et de la société Synopsis, dont l’activité principale est d’assurer la communication du groupe Olys. La réalisation de cette acquisition est prévue d’ici le 31 janvier 2018. Cette opération viendra notamment renforcer le développement du pôle BtoB, le groupe Olys étant distributeur Apple à la fois pour les professionnels et les particuliers.

Le groupe a toujours pour ambition d’atteindre le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2021 (avec un Ebitda de l’ordre de 5,5% à 6%) et de compter une centaine de boutiques.

« Notre deuxième trimestre enregistre une amélioration par rapport au premier trimestre de l’exercice mais l’activité BtoC reste sensiblement pénalisée par la hausse forte et continue du prix des composants mémoire qui touche essentiellement les prix des barrettes mémoire et disques SSD depuis déjà plusieurs mois. Le chiffre d’affaires de nos magasins est une nouvelle fois en croissance et le nombre d’ouvertures devrait s’accélérer au deuxième semestre avec d’ores et déjà 6 à 8 ouvertures envisagées à ce jour. L’activité BtoB se comporte bien avec un chiffre d’affaires toujours en progression et qui bénéficiera prochainement de l’expérience acquise dans ce domaine par la société Olys », commente dans le communiqué le directeur général du groupe, Olivier de la Clergerie.