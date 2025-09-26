Après avoir bâti en France un réseau de partenaires qui pèse désormais près de la moitié de son activité, Leviia entend passer à l’échelle. L’éditeur français de stockage cloud souverain part à la conquête de l’Europe et confie les rênes de cette expansion à Richard Czech, ancien Vice-President EMEA de Wasabi, nommé chief business development officer.

Fort de son expérience chez Wasabi, pure player américain du stockage S3, Richard Czech a pour mission de déployer le modèle channel de Leviia au-delà de la France, en priorité dans les pays francophones (Belgique, Suisse, Luxembourg), puis rapidement en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Sous la houlette de Quentin Maury, son directeur commercial, Leviia a démontré en peu de temps l’efficacité de sa stratégie indirecte. Lancé début 2024, son programme partenaires fédère déjà plus de 300 revendeurs et intégrateurs de toutes tailles, dont SCC, Econocom, Worldline, Avassys ou encore CFI. Les revenus issus du channel représentent désormais 40 % du chiffre d’affaires, contre 25 % début 2025. Une accélération liée notamment à la décision de la société de basculer au 2e trimestre 2025 100 % des opportunités entrantes vers ses partenaires. Ce qui a conforté sa relation de confiance avec l’écosystème.

Leviia a également investi dans un dashboard partenaires, lancé début 2025 et adopté par une grande partie du réseau. Cette console permet aux intégrateurs et MSP de piloter leurs clients finaux, segmenter les usages et décider du mode de gestion (par eux-mêmes, par le client, ou en co-gestion). Un levier clé pour industrialiser le channel et faciliter la montée en puissance.

Au-delà de sa stratégie channel, Leviia a su s’imposer sur le marché du stockage en ligne face aux géants américains grâce à trois arguments déterminants : la qualité de service, la transparence tarifaire – avec un prix fixe au téraoctet (9,99 €/To/mois) sans coûts additionnels de lecture, de suppression ou de trafic sortant – et la souveraineté (avec un hébergement assuré localement sous sa maîtrise).

« Nous avons aujourd’hui tout le savoir-faire nécessaire pour déployer notre technologie partout où cela sera demandé. Si un client ou un pays exige que les données soient hébergées localement, nous sommes en mesure d’implanter de nouvelles zones de stockage afin de garantir la souveraineté et la conformité de notre offre », note ainsi William Méauzoone, dirigeant et co-fondateur de Leviia (photo).