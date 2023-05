Jeune pousse française de 30 personnes spécialisée dans le stockage de données en ligne, le Français Leviia se démarque en jouant la carte de la souveraineté et en affichant des tarifs comparables ou inférieurs aux grands fournisseurs de cloud étasuniens. Leviia communique ainsi sur un prix de 5,99€ par téroctet par mois. Mais surtout, la société ne défalque aucun frais supplémentaire pour le trafic sortant ou pour les requêtes API et elle garantit le caractère souverain de l’ensemble de la chaîne de traitement des données.

Après avoir démarré en 2020 en mettant des espaces de stockage de fichiers à disposition des entreprises, la société accélère depuis l’été dernier. Soutenue par Xavier Niel qui a injecté 3 M€ via sa holding personnelle, elle investit dans un réseau de partenaires et se diversifie dans le stockage objet de type S3 pour le stockage de grosses volumétries de données.

Encore toute fraîche, cette offre de stockage objet représente déjà 30% de l’activité. Elle a vocation à devenir majoritaire à terme, selon William Méauzoone, directeur général et cofondateur de Leviia.

Sous l’impulsion Quentin Maury, recruté en janvier dernier pour accélérer le développement commercial, Leviia fonde désormais sa croissance sur l’indirect. La société vient de dévoiler un programme partenaires permettant d’obtenir des remises calculées en fonction du volume d’affaires mensuel généré. Leviia compte d’ores et déjà une cinquantaine de partenaires actifs et a initié des relations suivies avec plusieurs intégrateurs d’envergure nationale et internationale.

L’éditeur qui revendique 3.000 sociétés clientes et 300.000 utilisateurs uniques de sa solution, vise un triplement de son chiffre d’affaires en 2023 à 1 M€.