La jeune pousse française Leviia, spécialisée dans le stockage en ligne, est désormais certifiée ISO 27001 et HDS. Une belle prouesse pour une entreprise qui s’est lancée il y a moins de trois ans et qui conforte ainsi ses ambitions de proposer une alternative accessible et souveraine aux grands fournisseurs de cloud étasuniens.

« Ces certifications obtenues en un temps remarquablement court sont bien plus qu’un simple signe de conformité. Elles représentent notre engagement indéfectible envers la sécurité l’intégrité et la confidentialité de nos clients », commente la société sur son compte Linkedin.

La certification HDS garantit que l’entreprise respecte les normes et les réglementations strictes en matière de sécurité des données de santé, telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et la loi française relative à la protection des données de santé.

La certification ISO 27001 assure quant à elle que Leviia dispose en interne de politiques et de processus solides pour identifier, évaluer et gérer les risques potentiels en matière de sécurité de l’information. De quoi donner des gages de confiance à ses clients et commencer à faire son nid dans le secteur de la santé.

Après avoir lancé son offre avec des espaces de stockage de fichiers à disposition des entreprises (Drive & Drive Pro), Leviia l’a complétée en mai dernier avec une offre de stockage objet en ligne (S3), proposée à un coût accessible (moins de 6€ par To par mois), surtout en comparaison des tarifs pratiqués par Amazon web Services.

Ses solutions sont basées sur des briques open source (Nexcloud) et hébergées sur des serveurs dédiés chez OVHcloud. Les données sont sauvegardées et répliquées sur trois sites distants (Graveline, Roubaix et Strasbourg).